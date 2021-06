Faites-vous piquer sur le vaccin «Super samedi», ont déclaré de jeunes Londoniens

Oui

Les jeunes Londoniens ont été invités aujourd’hui à se faire vacciner le “Super samedi” alors que les cas confirmés de Covid-19 montent en flèche chez les 20 à 24 ans dans certains arrondissements.

Des milliers de rendez-vous étaient disponibles ce matin dans les centres de vaccination de masse à West Ham, Chelsea et Charlton demain, et à Spurs dimanche.

Le professeur Fenton a déclaré à The Standard: “Notre mission collective au cours des prochaines semaines est claire – nous devons maintenir le taux de cas bas alors que nous élargissons le déploiement de la vaccination.”

Cependant, il a également averti : « Les taux de cas sont en augmentation dans toute la ville, avec de fortes augmentations parmi le groupe d’âge des 20 à 24 ans dans certaines régions.

“Nous avons besoin de jeunes Londoniens du monde entier pour nous aider à franchir la ligne en se faisant piquer, en se faisant tester et en suivant les bases des mains, du visage, de l’espace et de l’air frais à tout moment.”

La capitale est actuellement à la traîne par rapport aux autres régions dans le déploiement des jabs, la laissant plus vulnérable à une augmentation des cas.

Hier soir, seuls environ 8 000 des 15 000 rendez-vous pour les vaccins disponibles au stade olympique avaient été réservés, selon le Standard – ce qui a incité le maire à exhorter les Londoniens à ne pas manquer l’occasion d’un coup salvateur.

M. Khan, qui rencontrait aujourd’hui le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi pour plaider en faveur de davantage de coups Pfizer et Moderna pour les Londoniens de moins de 40 ans, a déclaré au Standard: “Nous travaillons incroyablement dur pour faire de ce week-end un succès massif.”

Il a déclaré que les événements de vaccination de masse étaient essentiels pour encourager les jeunes Londoniens qui n’ont pas reçu d’invitation officielle au jab – souvent parce qu’ils ne sont pas enregistrés auprès d’un médecin généraliste – à se manifester.

“Nous comptons sur le Standard et d’autres pour faire savoir aux Londoniens qu’il y a ces opportunités ce week-end pour recevoir le jab”, a-t-il déclaré.

Une participation massive et la vue de longues files d’attente augmenteront la pression sur les ministres pour qu’ils livrent plus de coups à Londres. Il existe des inquiétudes de haut niveau quant au fait que des milliers de vaccins promis en reconnaissance de la population plus jeune de la capitale n’ont pas encore été livrés.

Il est entendu que plus de la moitié des 11 000 personnes qui ont assisté à un événement « surge » à Twickenham le mois dernier n’étaient pas inscrites auprès d’un médecin généraliste, et les dirigeants de Londres souhaitent poursuivre la stratégie de davantage d’événements « sans rendez-vous » qui sont également ouverts aux personnes. quel que soit le statut d’immigration.

Un appel urgent aux volontaires pour agir en tant qu’intendants du parc olympique, du Chelsea FC, du centre de loisirs de Bridge Park et du Dominion Centre à Southall a été lancé aujourd’hui.

Inscrivez-vous sur : www.nhsvolunteerresponders.org.uk L’événement au stade Stamford Bridge de Chelsea, au cours duquel 6 000 première et deuxième doses de Pfizer seront disponibles, a été organisé en raison de l’augmentation des cas dans l’ouest de Londres.

Le taux de Covid sur sept jours a bondi à plus de 300 nouvelles infections confirmées pour 100 000 personnes chez les 20 à 24 ans dans trois arrondissements.

* Le taux le plus élevé de la semaine précédant le 12 juin a été enregistré à Lambeth à 351,7, contre 90,1 au début du mois.

* À Hammersmith et Fulham, il est passé de 98,8 à 342,6, Wandsworth de 55,1 à 339,9 – la plus forte augmentation – et à Tower Hamlets de 88,5 à 244,2

* Ces quatre arrondissements ont tous vu leur taux sur sept jours pour l’ensemble de la population dépasser 100. Lambeth est le plus élevé avec 118,1, suivi de Wandsworth avec 113,4, Hammersmith et Fulham 106,9 et Tower Hamlets 102,5.

* Une série d’autres arrondissements du centre de Londres ont également un taux d’au moins 90, dont Southwark, Kensington & Chelsea, Westminster, Camden et Islington, bien supérieur à Barking et Dagenham sur 32,9, Bexley 37,1 et Barnet 43,2.

* Le taux sur sept jours pour Londres dans son ensemble était de 70,8 au 12 juin, en hausse de 45,1% par rapport à la semaine précédente.

Les enfants âgés de 10 à 14 ans dans certains arrondissements ont récemment enregistré le plus grand nombre d’infections confirmées, en partie en raison de davantage de tests dans les écoles.

Cependant, le taux à sept jours le plus élevé au 12 juin dans la capitale était celui des 20 à 24 ans à 217,9, suivi des 25 à 29 ans à 161,7, 116,8 pour les 15 à 19 ans, et 74,8 pour les 10-14 ans.

Parmi les Londoniens âgés de 60 ans et plus, qui sont plus vulnérables au virus mais la grande majorité d’entre eux sont vaccinés, le taux n’a grimpé que de 15,8, contre 81,5 pour ceux de 59 ans et moins.

Les cas annoncés quotidiennement augmentent également à Londres, atteignant 1 225 hier.

Dans certaines parties du pays, l’augmentation des infections semble ralentir, laissant espérer que le verrouillage pourrait être complètement assoupli le 5 juillet lors d’un examen à mi-parcours, plutôt que de devoir attendre le 19 juillet.

Le nombre de patients atteints de coronavirus admis dans les hôpitaux de Londres augmente lentement, et il y en avait 300 à l’hôpital hier, dont 53 si malades qu’ils sont sous respirateurs. Plus aucun décès, parmi les 28 personnes testées positives pour le virus, n’a été annoncé. pour la capitale hier.

Les chiffres sur les soins de santé montrent que les vaccins fonctionnent pour arrêter les maladies graves dans la plupart des cas.

Un total de 60 720 jabs ont été administrés à Londres hier – 29 393 premières doses et 31 327 secondes doses. Le total était en hausse de 2 438 mercredi.

Cela signifie que 7 997 823 premières et deuxièmes doses ont été administrées dans la capitale, ce qui signifie que 2 048 150 premières doses et 1 454 027 deuxièmes doses sont nécessaires pour atteindre l’objectif du Premier ministre d’offrir le vaccin à toutes les personnes de plus de 18 ans et de doubler les deux tiers des adultes, avant le 19 juillet.

Le professeur Fenton a expliqué plus loin : « La décision de suspendre l’étape 4 de la feuille de route nous a fait gagner plus de temps pour maximiser le niveau d’immunité à Londres. L’extension des vaccins à tous les plus de 18 ans est une étape importante, et nous devons poursuivre l’utilisation des deuxièmes doses chez les plus de 40 ans.

« Les vaccins offrent une protection solide et efficace contre les maladies graves et la mort dues à la variante Delta – une protection dont nous aurons besoin si nous voulons atteindre l’objectif d’assouplir complètement les restrictions le mois prochain.

« Alors s’il vous plaît, présentez-vous si vous ne l’avez pas déjà fait, y compris pour votre deuxième dose importante, et encouragez vos amis et votre famille à faire de même. Nous avons besoin que tout le monde se joigne à l’effort afin que nous puissions réussir la poussée finale jusqu’au 19 juillet. »