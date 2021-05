S’exprimant depuis la roseraie aujourd’hui à la Maison Blanche, le président Joe Biden a célébré les nouvelles directives émises par les exigences du masque de levage du CDC pour les personnes entièrement vaccinées, attribuant au programme de vaccination de son administration une réduction spectaculaire de l’impact du coronavirus.

Biden a déclaré: «La règle est très simple: faites-vous vacciner ou portez un masque jusqu’à ce que vous le fassiez. Le choix vous appartient », tweetant plus tard ces mots également.

«Vous avez tous rendu cela possible. Finissons maintenant le travail de lutte contre ce virus et remettons tout à la normale », a ajouté Biden.

Sous le tweet de Biden, beaucoup de personnes, dont la journaliste de Bloomberg, Dana Hull, ont déclaré: «C’est vraiment difficile pour les parents qui ont des enfants de moins de 12 ans de concilier cela.

Vraiment difficile pour les parents qui ont des enfants de moins de 12 ans de concilier cela – Dana «Entièrement vacciné et soulagé» Hull 👩🏻‍💻 (@danahull) 13 mai 2021

L’utilisateur de Twitter «Mace» a demandé: «Mais que faire si je mens et si je ne me fais pas vacciner et que je sors sans masque?»

Mais Joe et si je mens et que je n’ai pas le vaccin et que je sors sans masque? – ☥ Mace (@macexmets) 13 mai 2021

Un utilisateur progressiste de Twitter a répondu: “Mais Joe, ils ne vont pas se faire vacciner et maintenant ils refusent de porter des masques partout.”

Mais Joe, ils ne vont pas se faire vacciner et maintenant ils refusent de porter des masques partout. – Certainement pas Deidre (@d_veebee) 13 mai 2021

De NBC News:

Biden a également souligné que certains Américains n’étaient peut-être pas encore à l’aise de retirer leur masque et a exhorté les gens à «les traiter avec gentillesse et respect».

Lorsque le CDC a annoncé la nouvelle règle, l’atmosphère à la Maison Blanche a commencé à changer instantanément.

Biden est rentré à la Maison Blanche après son discours sans porter de masque, et les assistants qui portaient avec diligence des N95 depuis le début de l’administration dans le but de modéliser un bon comportement de santé publique ont commencé à les éliminer.

Plus tôt jeudi, Biden, la vice-présidente Kamala Harris et un groupe de sénateurs se sont également rencontrés dans le bureau ovale sans porter de masques, et la première dame Jill Biden, le sénateur Joe Manchin, DW.Va., et l’actrice Jennifer Garner ont enlevé leurs masques lors d’un voyage. dans un lycée de Virginie-Occidentale après l’annonce.

Les membres du personnel de la Maison Blanche ont également reçu un e-mail annonçant que, à effet immédiat, toute personne travaillant sur le complexe de la Maison Blanche et entièrement vaccinée n’est plus tenue de porter un masque.

