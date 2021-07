“Faith” de Pop Smoke montre que l’album posthume idéal n’existe pas

Bien que « You Can’t Say Pop Without Smoke » soit suffisamment capable pour une légende, et bien que son cœur soit au bon endroit, il présente les inconvénients de sembler testé sur le marché. Avant la sortie vendredi dernier de Faith, le deuxième album posthume du regretté rappeur, Dua Lipa a posté une vidéo Instagram de Pop Smoke avec la phrase en question, une version légèrement modifiée d’une phrase qu’il a prononcée sur “Gatti” avec Travis Scott et les Jackboys. Pop Smoke, décédé l’année dernière, est vu danser dans le siège capitaine d’un SUV sur la démo d’un disque disco que le rappeur chantait avec la pop star britannique. La vidéo, dans laquelle le jeune homme de 20 ans et son overbite étincelant tentent mais n’arrivent pas à amener tout le monde dans la voiture à se joindre à la performance de karaoké, est précieuse à sa manière, et un autre rappel de ce qui a été perdu avec sa mort. La chanson « Demeanor » s’est retrouvée sur Faith et est la preuve que son charisme graveleux aurait finalement pu vendre n’importe quoi – c’est comme lorsque « Infatuation » est apparu de nulle part sur l’album solo de Takeoff en 2018, The Last Rocket. C’est-à-dire que « l’attitude » est étonnamment fluide ; une chanson sur l’éclatement des Perc 30 et le tir sur des gens que vous entendrez probablement au bord d’une piscine d’hôtel à un moment donné cet été.

Une grande partie de la foi est ce genre d’acceptable. Si nous devons absolument avoir un autre album arraché à la tragédie de la mort prématurée de Pop Smoke, alors cela pourrait être pire. Par exemple, « Tell the Vision », le troisième morceau de Faith, avec Kanye West et Pusha T, est né des idées enchaînées de tout un bus de producteurs. Au début, cela menace d’être juste une autre chanson de Kanye West à laquelle d’autres personnes sont attachées. Mais ensuite, les boucles de batterie de forage sont tracées sur les synthés de l’école d’art, et Pop Smoke commence à rapper sur le fait de se rendre à Bergdorfs depuis l’extérieur de la bodega. Comme Shoot for the Stars de Pop Smoke, Aim for the Moon, qui est devenu l’année dernière le premier premier rap posthume en studio à décrocher le no. 1 place dans le Billboard Top 200, il y a beaucoup de fonctionnalités sur Faith. Moins souvent que dans Shoot for the Stars, mais encore trop souvent, Pop Smoke se sent comme un invité à sa propre fête. (Voir « 8-Ball » de Kid Cudi ; « Spoiled », le véhicule lumineux Pharrell ; le « Bout a Million » bondé avec 42 Dugg et 21 Savage ; le « Manslaughter » très riche et riche en sonorités mettant en vedette Rick Ross et The-Dream; l’apparition importune de Chris Brown.)

Je ne dis pas que ces chansons ternissent la mémoire de Pop Smoke ou sont même désagréables, la plupart d’entre elles sont bonnes. Je dis qu’il est presque impossible d’empêcher un album comme celui-ci de sonner comme les Biggie Duets, une « célébration de la vie » parsemée d’étoiles commandée nue avec un œil sur le résultat. Le projet révolutionnaire de Pop Smoke, sa deuxième mixtape, Meet the Woo 2, est sorti quelques semaines avant sa mort. Ainsi, malgré le pouvoir évident et aveuglant des étoiles, l’étendue du travail pour tirer des références, pour créer une image rémanente qui rend justice à Pop Smoke et célèbre son ascension éternellement imminente, est petite. Qui peut complétement remplir les points de suspension d’une histoire coupée à son début ? Pour Steven Victor, directeur de Republic Records et Rico Beats, qui étaient en charge de l’héritage de Pop Smoke pour Faith, la réponse semble avoir souvent été déterminée par des mesures. De temps en temps, l’algorithme correspond à l’énergie de Pop Smoke : Takeoff glisse directement sur « What’s Crackin » ; Swae Lee et Lil Tjay fouillent habilement leurs propres poches dans un rythme d’exercice décharné sur “Genius”.

Les meilleures chansons, j’entends par là les plus excitantes, sont celles mettant en vedette les contemporains de Brooklyn Drill de Pop Smoke. Smoke et Rah Swish échangent des menaces virulentes sur le « Brush Em » percutant et véritablement alarmant ; J’ai envoyé un texto à un de mes amis proches qui ne répond jamais à mes critiques d’une phrase selon lesquelles Bizzy Banks “a perdu la tête” sur “30”. Les chansons solo de Pop Smoke semblent souvent marginales (« Beat the Speaker », « More Time »), s’appuyant sur des producteurs avec lesquels il avait à peine travaillé de son vivant pour vendre une idée inachevée. Le “Merci Beaucoup” produit par Neptunes est un succès improbable ici – les paroles de Pop Smoke sur le fait de sauter sur des opps et de faire flotter leurs bijoux dans les nuages ​​sur un rythme de trap aérien et onirique. Il y a une outro parlée sur laquelle Pop Smoke pointe pour les clôtures, se tenant sur ses réalisations et en prédisant plus, épousant la dévotion à sa vision. “Ne laissez personne s’interposer entre vous et votre vision”, dit-il. Ce sont de jolis mots qui sonnent un peu creux, quand on regarde les notes de pochette. Lorsque vous considérez le projet dans son intégralité.

Dans l’ensemble, Faith est comme la chemise Dior surdimensionnée à la mode de Travis Scott – propre et bien encadrée, exécutée avec compétence, chère, un peu ridicule. Ça existe et c’est assez cool, mais peut-être qu’on aurait pu s’en passer aussi bien.

