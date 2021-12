Faith Evans a riposté après que son ex ait demandé une pension alimentaire pour époux

Faith Evans ne s’incline pas devant la demande de pension alimentaire de son ex-mari Stevie J. Beaucoup ont été choqués de découvrir que la star de Love & Hip Hop avait déposé des documents de divorce à Los Angeles après seulement trois ans de mariage. Stevie, un producteur de musique hip-hop devenu star de la télé-réalité, a indiqué que la date de séparation du couple était le 19 octobre 2021. Selon Stevie, la raison du divorce est « des différences irréconciliables ». Mais le plus grand choc a été sa demande à Evans de lui verser une pension alimentaire au milieu de leurs procédures en cours. Dans les documents, Stevie demande qu’un juge n’accorde à Evans aucun soutien financier de sa part. Evans riposte et demande à un juge de rejeter sa demande.

Dans la réponse d’Evans, sa date de séparation contredit celle de Stevie. Madame Noire rapporte qu’Evans cite la date de séparation comme étant le 29 mai 2020, plus d’un an avant le dépôt officiel de Stevie. Evans demande que « tous les biens acquis avant le mariage, par donation, héritage ou legs, et après la date de séparation ». Elle déclare qu’elle ne connaît pas la nature exacte de ces actifs et dettes, mais une fois qu’elle le saura, elle modifiera sa requête ou la complétera au moment du procès.

On ne sait pas si Evans et Stevie ont un accord prénuptial. S’ils n’ont pas de contrat de mariage, ils seront tenus de diviser à 50/50 tous les revenus gagnés pendant leur mariage en vertu de la loi californienne.

Leur mariage a été criblé de rumeurs et de problèmes. L’année dernière, Evans a été arrêté pour coups et blessures domestiques après que des flics ont été appelés à leur domicile. Les accusations ont été abandonnées par la suite. Au cours des dernières semaines, une vidéo a fuité de Stevie criant des obscénités envers Evans et l’accusant de tricherie. Il s’est ensuite excusé sur Instagram. La vidéo d’excuses a depuis été supprimée. Malgré leur procédure de divorce, Evans a continué à publier des photos et des vidéos des deux sur son Instagram, laissant penser à beaucoup qu’ils sont potentiellement en train de se réconcilier ou de vivre toujours ensemble.

C’est le premier mariage de Stevie J. Elle est la veuve de l’icône du hip-hop, The Notorious BIG. Elle était également mariée à Todd Russaw. Evans et Stevie n’ont pas d’enfants ensemble.