Faith Evans répond à la demande de pension alimentaire de Stevie J en cas de divorce

La procédure de divorce en cours entre Foi Evans et Stevie J Continuez. Selon des rapports récents, Evans a répondu à la récente demande de pension alimentaire du producteur.

Des documents judiciaires obtenus par The Blast plus tôt cette semaine ont confirmé que Stevie J demandait une allocation d’un mois à Evans, dont il est actuellement en train de divorcer, a rapporté le Grio précédemment. Dans les documents, les mentions « pension alimentaire pour époux ou partenaire domestique payable à » et « requérant » ont été cochées sous la section Pension alimentaire pour époux ou partenaire domestique.

« Mettre fin (mettre fin) à la capacité du tribunal d’accorder une pension alimentaire à » et « intimé » ont également été cochés, Evans étant l’intimé et Stevie J le requérant dans ce cas.

Faith Evans (à gauche) et son mari Stevie J assistent aux Soul Train Awards 2018 à l’Orleans Arena le 17 novembre 2018 à Las Vegas, Nevada. (Photo de David Becker/.)



Radar Online a obtenu les derniers documents judiciaires, qui montrent que la chanteuse répond à la demande de son futur ex-mari. Selon les rapports, Evans a demandé que sa demande de pension alimentaire pour époux soit rejetée par le tribunal. En outre, elle demande également que « tous les biens acquis avant le mariage, par donation, héritage ou legs, et après la date de séparation » lui soient remis.

Radar Online rapporte également que Stevie J a indiqué la date de séparation au 19 octobre 2021. Curieusement, cela ne correspond pas à la date fournie par Evans. Le chanteur de « Love Like This » a indiqué le 29 mai 2020 comme date de séparation, plus d’un an avant celle de Stevie. Pour l’instant, le juge n’a pas encore pris de décision concernant la demande de pension alimentaire pour époux.

Le couple s’est officiellement marié en 2018 lors d’une cérémonie surprise à Las Vegas. À l’époque, les deux se connaissaient depuis plus de 20 ans. Stevie J a produit plusieurs chansons pour le chanteur car il était un écrivain et producteur populaire au milieu des années 1990 pour Bad Boy Records.

Stevie J. et Faith Evans assistent à l’exposition d’art « Biggie Inspires »



Les deux hommes ont demandé le divorce début novembre. Quelques jours plus tard, cependant, Evans a partagé des vidéos du couple ensemble sur la plage faisant des roues de charrette au bord de l’eau avec la légende : « Libérez-nous, bruh ! @hitmansteviej_1. »

Evans a également eu une année bien remplie sur le plan professionnel, car elle a récemment été révélée être The Skunk dans la populaire série de concours de chant, The Masked Singer. Elle a écrit dans un post Instagram après sa révélation : « Mes vrais #Faithfuls savent que c’était Big Fizzy derrière le #SkunkMask ! #TheMaskedSinger reviendra avec plus de duos et sera dévoilé mercredi prochain sur @FOXTV.

Cet article présente des rapports supplémentaires du Grio’s Biba Adams.

Êtes-vous abonné au podcast « Acting Up » de theGrio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !