Faith Hill applaudit sa co-vedette après la mort d’un personnage majeur

Cet article contient des spoilers pour la première de la saison de 1883. L’univers de Yellowstone continue de s’étendre avec la première de la série précédente, 1883. Le spin-off de Yellowstone concerne la famille Dutton, principalement James (Tim McGraw) et Margaret (Faith Hill) et leurs enfants Elsa (Isabel May) et John Sr. (Audie Rick). Ils sont les ancêtres directs de la série occidentale moderne John Jr. (Kevin Costner).

Le deuxième épisode de la première de deux heures présentait des victimes majeures, dont la sœur de James Claire, interprétée par l’actrice Dawn Olivieri. Après le chagrin d’avoir perdu ses sept enfants, Claire meurt de sa propre main après s’être tirée une balle dans la tête. Ce fut un moment dévastateur lors de la première intense, et Hill s’est rendue sur Instagram pour féliciter la performance de sa belle-soeur à l’écran.

« Pour ceux d’entre vous qui ont [Paramount+] et prévoyez de regarder la première de [1883] ce soir, puis-je vous présenter la brillante actrice, Dawn Olivieri qui joue ma sœur Claire », a écrit Hill à côté d’un post qu’Olivieri avait partagé. « Ce soir, vous verrez les épisodes 1 et 2. Il n’y a pas de mots pour décrire la performance de Dawn dans ce Afficher. Épisode 2…..l’esprit est soufflé. Toujours….. sans voix. Je t’aime, Aurore !!!!!! Merci pour le doux message. Maintenant, mesdames et messieurs… Dawn Olivieri ! »

Le premier épisode de la préquelle était la première de la série originale la plus regardée pour Paramount +. 1883 a plus que doublé le record précédent de la première la plus regardée sur Paramount+, a déclaré mardi ViacomCBS. Jusqu’à dimanche soir, le record était détenu par la première du maire de Kingstown. Tant 1883 que le maire de Kingstown ont été créés par Taylor Sheridan. ViacomCBS a déclaré que 1883 était également la « série dramatique la plus sociale » dimanche soir sur les plateformes de streaming, citant les données de Talkwalker Social Content Ratings. ViacomCBS a déclaré que davantage de données tierces devaient être annoncées plus tard. Les chiffres d’audience spécifiques pour Paramount + uniquement n’ont pas été publiés.

La diffusion de la première de 1883 sur Paramount Network a attiré 4,9 millions de téléspectateurs. L’épisode a été diffusé après un nouvel épisode de Yellowstone dimanche soir. Il s’agissait de la plus grande première de la nouvelle série sur le câble depuis 2015. Dans l’ensemble, la première de 1883 a attiré 6,4 millions de téléspectateurs au total tout au long de la nuit, y compris la première, la diffusion simultanée et les rappels.

Les trois premiers épisodes de 1883 sont actuellement diffusés en streaming sur Paramount +, les versements suivants étant diffusés chaque dimanche. MTV Entertainment Studios et 101 Studios produisent l’émission, avec Sheridan, John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle et Bob Yari étant crédités en tant que producteurs exécutifs. En plus des interprètes mentionnés ci-dessus, la distribution de 1883 comprend également LaMonica Garrett, Marc Rissmann, Eric Nelsen et James Landry Hebert. Quant à l’émission phare, Yellowstone, elle est diffusée chaque dimanche soir sur Paramount Network à 20 h HE, avec les saisons 1 à 3 en streaming sur Peacock.