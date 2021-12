Faith Hill est presque méconnaissable dans une nouvelle couverture de magazine avant le prequel de ‘Yellowstone’ ‘1883’

La préquelle très attendue de Yellowstone, 1883, sortira sur Paramount+ le 19 décembre, et les stars Tim McGraw et Faith Hill sont sur la piste promotionnelle pour enthousiasmer les gens pour ce nouveau chapitre de Dutton. Dans une nouvelle interview conjointe avec PEOPLE, le couple de superstars a ouvert environ 25 ans de mariage et leur nouvelle activité d’acteur. Cependant, les gens n’ont pas pu s’empêcher de se concentrer sur l’apparence de Hill dans le tournage de la couverture. Alors que Hill berçait ses cheveux bruns et bouclés naturels, les fans qui la connaissent le mieux en tant que blonde ont été choqués de voir à quel point elle était différente.

« Trouvez Faith… parce que ça ne peut pas être elle », a écrit un fan. « Ce n’est pas Faith. Il n’y a aucun moyen », a écrit un autre. « Je n’ai même pas reconnu ce couple une seconde », a commenté quelqu’un d’autre sur Instagram. « Cela ne ressemble pas du tout à Faith Hill », a plaisanté un autre. D’autres se sont demandé si les photos avaient été trop retouchées ou si Hill avait subi une chirurgie plastique.

Faith Hill de 1883, Tim McGraw : comment ils s’assurent que leur vrai mariage est différent de celui du spectacle https://t.co/FpyRtJyPmq pic.twitter.com/NJCPLfXD4M – People (@people) 8 décembre 2021

1883 est le premier spin-off de Yellowstone et met en vedette McGraw dans le rôle de James Dutton et Hill dans le rôle de sa femme, Margaret Dutton. Le spectacle a été créé par Taylor Sheridan, l’écrivain nominé aux Oscars derrière Hell or High Water et co-créateur de Yellowstone. Il suit le déménagement de la famille Dutton du Texas alors qu’ils cherchent le succès dans le Montana. Comme les téléspectateurs de longue date de Yellowstone le savent, ils ont dû réussir pour que John supervise l’un des plus grands ranchs des États-Unis. Mais comment Yellowstone/Dutton Ranch est-il devenu si grand ? C’est ce que 1883 aidera à expliquer.

La série met également en vedette Isabel May dans le rôle d’Elsa, la fille des Duttons, et Audie Rick, dans la version plus jeune du père de John, John Dutton Sr. (Dabney Coleman a joué le rôle dans l’épisode de la saison 2 de Yellowstone « Sins of the Father ».) Sam Elliott stars en tant que Shea Brennan, un vétéran de la guerre civile et maître de wagon qui conduit les Dutton et d’autres familles au Montana. Billy Bob Thornton a également un rôle clé en tant que US Marshal Jim Courtright. Le premier épisode de 1883 sortira sur Paramount+ le dimanche 19 décembre.