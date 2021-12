Faith Hill félicite son mari Tim McGraw pour avoir aidé son père décédé avant sa mort

Faith Hill était tellement reconnaissante d’avoir son mari Tim McGraw à ses côtés pour le décès de son père, Ted Perry, en 2019. La star du country, 54 ans, dont la mère est décédée en 2016, a déclaré à PEOPLE que son mari avait joué un rôle déterminant dans la prise en charge de son père. pendant son déclin en raison de la démence à corps de Lewy, qui ressemblait à un « long passage » à Hill.

« C’est difficile de perdre des parents à quelques années d’intervalle et de les voir passer juste devant vous », a-t-elle poursuivi. reconnaître. » Pour Hill, gérer la mort de son père a été un peu plus facile en raison de l’implication de McGraw dans ses derniers jours.

« Mon père adorait Tim et Tim lui rendait visite tous les jours », a-t-elle expliqué. « Il était si présent lors du décès de mes deux parents. Vous vous révélez lorsque vous traversez des difficultés et ce n’est qu’une autre couche de partenariat. » Le propre père de McGraw, le lanceur des ligues majeures Tug McGraw, est décédé en 2004, tandis que sa mère Betty a eu 73 ans en mars.

Le chanteur de « Live Like You Were Dying » a déclaré au magazine qu’il avait eu du mal à contrôler sa consommation d’alcool au fil des ans, mais qu’il s’était appuyé sur Hill pendant ces moments difficiles. Le gagnant d’un Grammy remercie sa femme de l’avoir aidé à réaliser qu’il avait un problème et à le confronter il y a 13 ans. « C’est toujours un combat. Ce n’est jamais un combat », a-t-il déclaré. « Ces démons reviennent toujours. Mais vous avez toujours un partenaire qui est prêt à les combattre avec vous. Nous nous sommes engagés l’un envers l’autre il y a longtemps que nous n’allons pas abandonner. C’est trop facile d’abandonner. »

En repensant à leurs 25 ans de mariage, McGraw a déclaré qu’il se sentait « chanceux, béni et reconnaissant » pour les filles Gracie, 24 ans, Maggie, 23 ans et Audrey, 20 ans, ainsi que « toutes les choses que nous avons vécues, les hauts et des bas. » Hill a ajouté : « Quand vous aimez quelqu’un, vous vous engagez à être là pour lui pour les hauts et les bas, à tout moment. Vous faites face aux difficultés. »

McGraw et Hill se préparent actuellement à lancer leur premier projet d’acteur commun, Yellowstone prequel 1883, présenté le 19 décembre sur Paramount +. La série remonte le temps pour suivre les ancêtres Dutton lors de leur voyage vers l’ouest jusqu’au Montana, mettant en vedette McGraw dans le rôle de James Dutton et Hill dans le rôle de sa femme, Margaret Dutton.