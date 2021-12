Faith Hill révèle pourquoi elle a finalement accepté d’agir aux côtés de son mari

Faith Hill et Tim McGraw arrivent enfin à l’écran ensemble en 1883, emmenant leur mariage réel dans l’univers de Yellowstone pour incarner le couple marié James et Margaret Dutton alors qu’ils font le voyage vers l’ouest du Montana. Avant la première de dimanche de la nouvelle série Paramount + mettant également en vedette Sam Elliott, Hill a partagé avec Deadline ce qui l’a finalement amenée à accepter de co-vedette aux côtés de son mari.

« Tim avait probablement dit oui à ce stade, et regardez, je savais [showrunner Taylor Sheridan] était un écrivain incroyable », a déclaré Hill. « Mais aller faire quelque chose avec mon mari … on nous avait souvent demandé de le faire, d’être à l’écran ensemble. Cela devait être quelque chose qui ne pouvait être comparé à rien d’autre, point final. Ce n’est tout simplement pas quelque chose que je voulais donner. »

Malgré ses hésitations initiales, la lecture du scénario des deux premiers épisodes a convaincu la star country. « À la lecture des deux premiers épisodes, wow. Holy cow, est-ce incroyable », se souvient Hill. « Alors j’ai dit que j’étais très intéressé. On dirait que ça pourrait être ça. » Alors que les épisodes continuaient à arriver, Hill a admis qu’elle n’avait « jamais rien lu de tel », en particulier dans son interprétation d’Elsa Dutton (Isabel May), la fille aînée de James et Margaret.

« En tant que femme, en tant que mère de trois filles, je me suis dit : ‘Mon Dieu, c’est une écriture extraordinaire pour n’importe qui, mais pour une jeune femme, c’est vraiment extraordinaire' », a expliqué Hill. Elle a également célébré les performances de ses co-stars : « Et j’ai juste senti que les personnages étaient géniaux. Ils étaient colorés. Ils étaient intenses. Il y a la tragédie. Il y a la passion. Il y a un peu d’humour, et Sam [Elliott] et LaMonica [Garrett] apporter cela de diverses manières », a poursuivi le chanteur.

Hill a fini par être tellement captivée par les scripts de Sheridan qu’elle n’avait pas vraiment pensé à ce à quoi ressemblerait le tournage de la série. « J’ai à peu près tout sous-estimé, si vous voulez mon opinion honnête », a-t-elle déclaré. « Je savais que je n’avais pas peur du travail acharné. Je ne pense pas que quiconque ici le soit. Tim ne l’est pas. Nous avons grandi avec des parents qui travaillent dur et c’est la seule façon dont nous savons. »

Sheridan a averti que le tournage serait différent de tout ce qu’ils avaient jamais fait auparavant, et que le travail serait « vraiment, vraiment difficile » pour préserver son authenticité. « C’était difficile, physiquement et mentalement, mais nous avons été entraînés par les meilleurs des meilleurs, les wranglers, les cascadeurs, hommes et femmes », a déclaré Hills. « Les armes et l’armurerie, le décor, les costumes, tout nous a juste mis là à cet endroit, à cette époque. C’était donc plus difficile que nous le pensions, y compris conduire ce wagon, mais j’ai appris à l’aimer. Et mieux sur le wagon que moi suis à cheval. »