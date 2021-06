Faith No More annonce des émissions en tête d’affiche aux États-Unis en septembre

Acte de métal alternatif influent PLUS LA FOI, qui a récemment annoncé des performances aux deux Fête de l’émeute et Fête des nœuds en septembre, a confirmé un trio de performances américaines en tête d’affiche le même mois :

16 septembre – Maryland Heights, MO @ Saint Louis Music Park



21 septembre – Pittsburgh, Pennsylvanie @ Stage AE



22 septembre – Newport, KY @ Ovation

Le groupe a déclaré: “Nous sommes ravis de pouvoir jouer à nouveau en direct. Dans l’attente de ce moment, nous tous ensemble, les odeurs, la sueur, le bruit. Merci d’avoir été patient. Allez-y!”

Les billets pour les représentations en tête d’affiche nouvellement annoncées seront mis en vente ce vendredi 18 juin à 10 h CDT / 11 h HAE, avec une pré-vente en cours jeudi à la même heure (code disponible via FNM.com). BAISÉ ouvrira aux trois dates phares.

PLUS LA FOI initialement réuni à des fins de tournée en 2009, douze ans après la sortie de son précédent set de studio, “L’album de l’année”, et suivi de celui de 2015 “Sol Invictus”.

Le mois dernier, PLUS LA FOI bassiste Bill Gould Raconté Darren Paltrowitz – hôte de la “Paltrocast avec Darren Paltrowitz” – à propos de “Sol Invictus”: “Nous étions très ambitieux sur celui-ci. Nous avons enregistré l’album dans notre salle de répétition sans le dire à personne. Il y avait donc des limites à cela, évidemment; ce n’était pas un vrai studio. effort. Et j’étais assez épuisé à la fin ; je ne sais pas si je le referais de cette façon. Mais je suis très content de ce que nous avons fait et de la façon dont nous l’avons fait. C’était un objectif vraiment ambitieux , et je pense que nous l’avons fait fonctionner. Je pense que si nous faisons quelque chose à l’avenir, ce sera différent, comme ils le sont tous ; tous les albums sont différents. Mais je suis cool avec celui-ci. Si nous le sortons , je suis cool avec ça.”

En mai, PLUS LA FOI a déplacé son Europe prévue pour l’été 2021 à l’été 2022.

Chuck Mosley, qui a chanté sur PLUS LA FOIde ses deux premiers albums, décédé en novembre 2017 “des suites d’une maladie d’addiction”, selon un communiqué de sa famille. Il avait 57 ans.

