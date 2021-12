Faith No More annule des festivals européens, des dates au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande

PLUS LA FOI a annulé tous ses spectacles annoncés précédemment pour 2022, y compris des tournées en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, ainsi qu’un certain nombre d’apparitions dans des festivals européens.

Le groupe a annoncé les annulations dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le groupe a écrit : « Malheureusement en raison de nos défis actuels, nous ne serons pas prêts à jouer pour les prochaines tournées australienne, néo-zélandaise et britannique/européenne.

« Jouer à moins de 100 % après si longtemps n’est pas une option pour nous.

« Nous nous excusons auprès de vous tous, détenteurs de billets, et sommes éternellement reconnaissants à nos fans pour votre soutien et votre compréhension. »

En septembre dernier, PLUS LA FOI a abandonné toutes ses performances annoncées précédemment à l’automne 2021, déclarant que le leader Mike Patton n’a pas été en mesure de fonctionner comme espéré en raison de problèmes de santé mentale, en partie exacerbés par la pandémie. Les autres membres de PLUS LA FOI a publié une déclaration exprimant sa déception face à l’annulation de la tournée tout en apportant son soutien à son compagnon de groupe. Ils ont écrit : « Dire que nous nous sentons brisés par ces annulations serait un euphémisme.

« Cela a été un vrai challenge de revenir à cette musique après cinq ans d’absence, mais nous travaillons dur depuis quelques mois maintenant, et ces dernières répétitions ne laissent aucun doute sur notre retour au top de la forme, ce qui fait que ce déclaration très difficile à écrire.

« Après presque deux ans de pandémie et de manque de travail, cela a été déchirant d’annoncer la nouvelle à notre équipe », ont-ils poursuivi. « Nous considérons notre équipe comme une famille. Et puis, tout aussi important, nous sommes conscients de ce que cela signifie pour nos fans, qui nous ont patiemment soutenus – en espérant, comme nous l’avons fait, une pause dans cette situation frustrante. Beaucoup de gens ont pris isolement assez dur et patiemment attendu car les spectacles ont été reportés à maintes reprises. Ce sera dur pour eux.

« Et pourtant, malgré tout cela, nous avons un membre de la famille qui a besoin d’aide. Nous pensons qu’aller de l’avant avec ces dates aurait eu un effet profondément destructeur sur Mike, dont la valeur pour nous en tant que frère signifie plus pour nous que son travail de chanteur. Il peut compter sur notre soutien à 100 % pour faire ce qu’il doit faire pour que les choses se passent bien. Tout comme nous demandons également votre soutien en ce moment.

« Merci de continuer à croire en nous. »

De retour en avril 2020, Patton Raconté Pierre roulante à propos de sa vie en quarantaine: « Bien que j’aie la chance d’espérer survivre à cela, j’ai eu une année entière de tournées annulées, entre différents groupes, et cela pèse certainement sur moi, les groupes avec lesquels je travaille, et évidemment le les fans qui ont peut-être acheté des billets ou non ! Donc… en gros, ça craint. Mais personnellement, ce mode de vie de confinement n’est pas très différent de ma routine normale, car je suis assez hermétique et privé. Mais parfois, cela résonne plus profondément – comme, quand on veut aller au restaurant en famille ou entre amis. Non. On fait quoi ? On s’adapte ou on meurt. »

PLUS LA FOI initialement réuni à des fins de tournée en 2009, 12 ans après la sortie de son précédent set de studio, « L’album de l’année », et suivi de celui de 2015 « Sol Invictus ».

En mai, PLUS LA FOI a déplacé son Europe prévue pour l’été 2021 à l’été 2022.



Une mise à jour de notre camp à la FNM :



Malheureusement, en raison de nos défis actuels, nous ne serons pas prêts à jouer pour… Publié par Faith No More le jeudi 9 décembre 2021

