Faith No More, Mastodon, Sepultura, Beastie Boys, 311 membres Couverture de Public Enemy ‘Elle montre Channel Zero’

ESCLAVES ON DOPEde Jason Rockman et Kevin Jardine, avec Bill Kelliher de MASTODONTE, Sont de retour avec leur projet LES ROIS DE QUARANTAINE, Cette fois avec une interprétation puissante ENNEMI PUBLICde « Elle montre Channel Zero ». Les nouvelles fonctionnalités vidéo musiciens Billy Gould et Mike Bordin (FOI PLUS), Mix Master Mike (garçon de BEASTIE), SA (311), MC Serch (3RD BASS), Derrick Green (SEPULTURA), Chien Sen (COLLINE DE CYPRÈS), Toby Morse (H2O) et un aspect particulier de la légendaire artiste pop Ron anglais (Popaganda).

LES ROIS DE QUARANTAINE se sont réunis en 2020 après une discussion entre Jason et Facture A propos de peut-être collaborer sur une chanson de couverture. « Elle montre Channel Zero » est le troisième volet d’une série de couvertures qui sortira tout au long de 2021 dans le but d’apporter un peu de joie et de divertissement aux mélomanes du monde entier.

«Nous espérons non seulement mettre un sourire sur les visages des gens, mais aussi aider le personnel en tournée qui a été gravement touché par la pandémie», déclare Rockman. Cent pour cent des bénéfices seront reversés à roadie Relief, Un effort de collecte de fonds pour aider les roadies admissibles qui ont présenté une demande d’aide financière.

LES ROIS DE QUARANTAINE ont pas l’intention de ralentir, avec plus de couvertures étoilées être libérés dans un avenir proche.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).