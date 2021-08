Faits amusants du MLB Field of Dreams et du film

in

L’un des événements dont l’incidence a été la plus élevée cet été dans le MLB a été la fête de Champ de rêves, où jeudi prochain le Yankees de New York contre la White Sox de Chicago, comme attribut du film du même nom.

Le Champ de rêves, vient à l’origine du film du même nom (Field of Dreams, pour sa traduction en anglais), qui est sorti en 1989. Un film dramatique et fantastique, qui a été considéré comme l’un des plus grands films de baseball de l’histoire, de sorte que le Ligue majeure de baseball (MLB), emmènera les téléspectateurs à ce jeu dans la vraie vie à partir de jeudi.

A propos du film :

Ce film mettait en vedette Kevin Castner, Amy Madigan, James Earl Jones, Ray Liotta et Burt Lancaster, sorti en 1989, un tournage basé sur le livre “Shoeless Joe” (Joe sans chaussures, pour sa traduction en espagnol), qui avait comme protagoniste principal dans ses lignes l’ex-joueur de MLB, Shoeless Joe Jackson, après sa participation aux World Series de 1919 qui ont fini par être “truquées”, a finalement vendu l’image des White Sox aux Black Sox de Chicago.

Le film Le champ des rêvesDepuis sa création, il a été nominé pour trois prix aux Oscars. Film qui se rétracte du champ de maïs d’un fermier de l’Iowa comment ces grands joueurs déjà décédés se rendent sur un terrain de baseball magique et magique, où ils sortent comme des vers des plants de maïs et peuvent répéter le sport pour lequel ils ont été faits vibrer et consacrer de longues années de leur vie à cela.

Le vrai jeu de la MLB

L’événement de Le champ des rêves, où le White Sox de Chicago contre la Yankees de New York, mêmes équipes qui construisent l’intrigue de ce tournage comme un film.

La chose la plus impressionnante à propos de cet événement sera son stade, c’est-à-dire que ce match se déroulera dans un stade en dehors des 30 qui accueillent les organisations de MLB, car il jouera dans la ville de Dyersville, Iowa, près des mêmes plantations où le film a été tourné dans la vraie vie avant sa sortie.

Cet événement aura un sceau historique dans le domaine sportif de l’État de l’Iowa, aux États-Unis, puisque ce sera le premier match qui portera le MLB à ses spectateurs de ces terres.

Dans 24 heures, le Champ des Rêves deviendra réalité.

En savoir plus sur #MLBatFieldofDreams ⚾🌽. # YoAmoElBeis pic.twitter.com/dEcnsUv66s – MLB Mexique (@MLB_Mexico) 11 août 2021

Diffusion en direct

Pour mener à bien cette confrontation dramatique et historique entre les Yankees Oui Bas blancs, ce jeudi 12 août prochain, à partir de 19h15 (heure de la République dominicaine), tous les chemins mèneront à un couvre-feu avec cette émission vers le reste du monde, étant la chaîne de télévision Fox Sports, qui aura les droits de diffusion de cet événement pour l’Amérique latine.

Il est à noter que cet événement consistant à faire passer de la fiction à la réalité le jeu de Le champ des rêves, était une idée censée être mise en œuvre par le MLB en 2020, qui en raison des causes de la pandémie de Covid-19, a conduit la Ligue à reporter ses dates à l’année prochaine.

Qu’on n’en dise plus, mais seulement l’appel au “Play Ball” de l’Iowa, où les puissants frappeurs de la Yankees ils mesureront des forces côte à côte contre des chiens Bas blancs, dans un événement pour les purs amateurs de baseball, où le fantasme du cinéma devient réalité.