Faits de fans sur le Grand Prix d’Italie à Monza

Plus de 500 millions de personnes se connectent toujours pour regarder la Formule 1, cette année le Grand Prix revient en Italie et les fans du sport ont hâte de voir des records battus et de nouveaux établis.

Le Grand Prix d’Italie aura lieu le 12 septembre 2021. La course s’étendra sur 5,793 kilomètres et plus de 53 tours. Avec la date fixée, cela signifie que les parieurs du Grand Prix de Norvège pourraient utiliser Nordickod pour parier sur le grand événement.

Le circuit du Grand Prix de Monza remonte à 1922

Le Grand Prix d’Italie à Monza a une riche histoire dans l’histoire du sport. C’est là que l’Italie a accueilli l’événement pour la première fois en 1922. À cette époque, le terrain était un tronçon de 10 km et avait une section de 5,5 km qui a été réduite à une boucle de 4,5 km.

Dans les années 1950, le tronçon de 10 km a accueilli quatre courses, mais en raison de problèmes de sécurité après de nombreux accidents mortels, il a été réduit à un tronçon plus court. De nombreuses autres modifications de la disposition ont également eu lieu au fil des ans pour réduire les vitesses GP. N’oubliez pas non plus de consulter l’aperçu de la saison 2021 et de rester au courant des événements à venir en F1.

Monza a accueilli l’une des finitions de F1 les plus proches en 1971

Vous avez probablement lu des événements de Formule 1 très disputés, mais l’événement de 1971 à Monza reste le plus proche de tous les temps. Alors que le record a été battu plus tard en 2003, la F1 de 1971 à Monza a vu son concurrent Peter Gethin franchir la ligne d’arrivée 0,01 seconde avant son rival Ronnie Peterson. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que seulement 0,61 seconde séparait les cinq premières voitures du Grand Prix de Monza 1971.

Monza se trouve dans les plus grands parcs urbains d’Europe

La Formule 1 est connue pour attirer de grandes foules de spectateurs et Monza est l’un des plus grands terrains de F1. La taille du terrain qui accueillera le Grand Prix de F1 d’Italie en 2021 est appréciée des supporters de Ferrari. Alors qu’il peut supporter une capacité de 50 000, le terrain peut accueillir un peu plus de 100 000 fans de F1 si l’on inclut les sections d’admission générale.

Le circuit de Monza accueille le temps de course de F1 le plus court

Même avec une distance réduite au fil des ans en raison de problèmes de vitesse, le circuit de Monza accueille les courses les plus courtes du calendrier de la Formule 1. En raison de la vitesse élevée souvent enregistrée à Monza, le temps de course est légèrement supérieur à 75 minutes. La vitesse la plus élevée jamais enregistrée a été enregistrée sur le circuit de Monza en 2004 lorsque Juan Pablo Montoya a enregistré une vitesse moyenne de 262,242 kmh / 162,9 mph. Les conducteurs peuvent atteindre plus de 350 km / h sur les longues lignes droites de Monza.

Lewis Hamilton a le plus de victoires à Monza après Michael Schumacher

Lewis Hamilton a eu une illustre carrière en F1 et certains de ses exploits incroyables ont eu lieu au Grand Prix de Monza. Alors que le pilote britannique est prêt à relever un nouveau défi pour son 8e titre en F1 en 2021, son succès au Grand Prix de Monza mérite d’être noté.

En 2018, Lewis Hamilton a égalé un record de longue date en F1 sur le circuit de Monza en remportant son cinquième titre sur le terrain. Seul Michael Schumacher, considéré comme une légende allemande de la F1, a enregistré autant de victoires à Monza. Espérons que quelqu’un battra bientôt le record.