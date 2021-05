Enrique Iglesias a certains des fans les plus dévoués au monde, mais nous parions que même eux ne sauront absolument pas tout sur le King Of Latin Pop. Ces dix faits d’Enrique Iglesias devraient surprendre tous ceux qui pensent connaître leur «Bailamos» grâce à leur «Bailando».

Faits d’Enrique Iglesias: 10 choses que vous ne saviez pas 1: Whitney et Enrique ont enregistré une chanson ensemble sans jamais se rencontrer

Le célèbre duo «Pourrais-je avoir ce baiser pour toujours», entre la super-diva soul Whitney Houston et Enrique Iglesias, sent la tension sexuelle et le désir claustrophobe. Le processus d’enregistrement, cependant, n’aurait pas pu être plus clinique, les deux stars chantant leurs parties dans différents continents pour la version originale de la coupe, qui est apparue sur le premier album en anglais d’Enrique, Enrique. La paire s’est finalement rencontrée lorsqu’il a été décidé qu’un rythme plus moyen conviendrait à la composition de Diane Warren pour une sortie unique en 2000, et une vidéo torride ultérieure a suggéré que, malgré la distance physique initiale entre eux, la chimie était là depuis le début. .

2: Il n’a presque pas enregistré Bailando

Lorsque l’auteur-compositeur-interprète cubain Descemer Bueno a coupé la version originale de «Bailando» avec le duo de reggeaton Gente De Zona, ils savaient qu’ils avaient l’étoffe d’un grand succès. L’ingrédient manquant était un acte avec un attrait international qui pourrait battre le record du monde entier. Enrique a alors presque tourné le dos au plus gros succès de sa carrière quand il a décidé qu’il n’avait pas vraiment compris la chanson. Persuadé d’essayer, il a aimé sa prise après la fin des sessions d’enregistrement pour l’album Sex And Love, et a finalement décidé qu’il s’agissait de sa coupe préférée de la collection. Bon travail aussi – la piste a été certifiée quatre fois platine aux États-Unis seulement!

3: Solo En Ti était à l’origine un hit britannique de synth-pop

Quel est le lien improbable entre Enrique et les légendes de la synth-pop Erasure? Sa version de “Only You” de Vince Clarke, qui devint le premier tube de Vince après son départ de Depeche Mode à la fin de 1981. Enregistré sous le nom de Yazoo, avec la chanteuse Alison Moyet, “Only You” culminait à la deuxième place en 1982. et a dominé les charts britanniques l’année suivante dans une couverture festive par The Flying Pickets. Enrique a décidé d’enregistrer une version en langue espagnole appelée «Solo En Ti» et il a été choisi comme deuxième single de son deuxième album studio, Vivir. Il a dépassé les charts latins américains et Enrique a enregistré à nouveau la chanson – cette fois en anglais – pour une compilation publiée en 1999.

4: Son sex-appeal lui a valu des ennuis avec le président sri-lankais

Enrique n’a jamais hésité à minimiser son attrait photogénique incontestable, mais il a dû être surpris lorsqu’une date de sa tournée Sex And Love lui a causé des ennuis avec le président du Sri Lanka. Quelques fans ont eu un peu chaud sous le col et ont jeté leurs soutiens-gorge à la chanteuse lors d’un spectacle dans le pays en 2015, provoquant une réprimande officielle furieuse. «C’est le comportement le plus non civilisé qui va à l’encontre de notre culture», a déclaré le président Maithripala Sirisena. «Je ne préconise pas que ces femmes non civilisées qui ont enlevé leur soutien-gorge soient battues avec des queues de galuchat empoisonnées, mais celles qui ont organisé un tel événement devraient l’être.

5: Il s’inquiète toujours avant les performances live

Il y a une raison pour laquelle Pitbull a collaboré à tant des plus grands succès d’Enrique – les hommes s’entendent vraiment. «Il est discret et facile à vivre», dit le chanteur. «Nous sommes juste de bons amis.» Le couple traîne dans leur ville natale de Miami et a collaboré à deux tournées majeures: une fois en 2015, puis à nouveau deux ans plus tard. Pitbull ouvre généralement chaque spectacle, mais il apparaît sur scène avec Enrique pour le duo à succès 2010 «I Like It». En 2018, Enrique a commencé une tournée solo des plus grands succès, qui a duré près de 18 mois avec des dates à travers les États-Unis, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud. Malgré sa vaste expérience en direct, Enrique admet qu’il est toujours anxieux et qu’il a parfois un verre de rhum avant le spectacle pour calmer ses nerfs.

6: Il a enregistré un India Mix of Heartbeat

Whitney a été le premier collaborateur d’Enrique et il admet qu’elle s’est avérée difficile à battre. «Elle était une telle icône et c’était incroyable», dit-il. Nicole Scherzinger était sur son label et ils ont enregistré “Heartbeat” ensemble, mais saviez-vous qu’une version pour le marché indien a été enregistrée avec le chanteur Sunidhi Chauhan? En 2003, Enrique enregistre «To Love A Woman» avec Lionel Richie, qui est un ami personnel. «J’écris la chanson et ensuite je pense à la collaboration», a-t-il déclaré. «Si jamais je pense à la collaboration avant d’écrire la chanson, je la gêne toujours et ça ne marche jamais.» Cela lui a peut-être traversé l’esprit, mais il n’y a toujours aucun signe d’un duo avec son célèbre père, cependant.

7: Il a remis Howard Stern à sa place

Dès le début de sa carrière, Enrique a affronté la légende de la radio américaine Howard Stern après que le DJ ait partagé des images de la star latine mimant lors d’une émission où sa voix était décalée. Il est venu au studio de Stern et a interprété «Rhythm Divine» et «Be With You» avec juste une guitare, forçant le choc-jock à admettre que la star pouvait vraiment chanter. La confrontation a valu à Enrique des hectares de bonne presse et a établi ses références comme l’un des nouveaux artistes pop les plus excitants de sa génération. Les fans américains ont récompensé Enrique avec une chanson n ° 1 dans «Be With You» peu de temps après.

8: Il a plusieurs crédits d’acteur à son nom

Des engagements live continus et une carrière d’enregistrement réussie ne laissent pas beaucoup de temps pour les virages à gauche artistiques, mais Enrique est également apparu à l’écran. En 2003, il participe aux côtés de Johnny Depp, Antonio Banderas et Salma Hayek dans le film de Robert Rodriguez Il était une fois au Mexique. Malgré de nombreuses offres, il a refusé la chance de siéger à un juge sur l’une des nombreuses émissions de télévision de talents musicaux produites dans le monde entier, bien qu’il soit apparu sur beaucoup, en tant qu’artiste.

9: Il y a une vidéo pour Sad Eyes … vous ne pouvez tout simplement pas la voir

La vidéo torride tournée par David LaChapelle pour promouvoir «Sad Eyes» a été jugée trop provocante pour la sortie lorsqu’elle a été présentée au label d’Enrique au début de 2000. Le Bruce Springsteen couverture – Enrique est un grand fan – avait été choisi comme cinquième single du premier album en anglais d’Enrique, mais a été retravaillé pour une sortie à la radio. Le mix Rodney Jerkins de la piste a fait les charts des clubs américains.

10: Il a une relation spéciale avec ses fans

La superstar latine est célèbre pour sa fidèle base de fans et il travaille dur pour maintenir le rapport. Il invite souvent les fans sur scène à partager un moment personnel, mais, en 2016, une rencontre rapprochée lors d’un rendez-vous en Azerbaïdjan a conduit à un long intermède où un fan ne voulait tout simplement pas lâcher prise, provoquant la sécurité quelques instants anxieux jusqu’à ce qu’Enrique réussisse doucement. la prix! Il a dédié sa dernière collection de tubes à son public, disant à Billboard que ses 16 titres Greatest Hits est sa façon de dire merci. «La musique a toujours été ma passion et je suis très reconnaissant de pouvoir célébrer cette collection avec mes fans», a-t-il déclaré.

