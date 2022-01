Faits saillants crypto de la semaine

Nous savons que le monde de la crypto ne se repose pas. Nous vous présentons un bref aperçu des actualités cryptographiques les plus marquantes de la semaine, afin que vous ne manquiez aucun détail.

Bitcoin pourrait casser 200 000 $ pendant un instant

L’amateur de crypto Brock Pierce, qui a également co-fondé Block.One, a noté dans une interview avec Fox Business que l’inflation actuelle et attendue résultant de l’impression excessive de monnaie fiduciaire serait le principal moteur d’une augmentation du prix de l’actif numérique. .

«Je ne serai pas surpris si nous voyons un prix Bitcoin de plus de 100 000 $. Il est même concevable qu’il puisse casser les 200 000 dollars l’espace d’un instant. »

En outre, l’homme d’affaires a souligné que Bitcoin ne pouvait pas vraiment fournir une couverture contre les actifs traditionnels en raison de sa volatilité et de sa réglementation incomplète. Néanmoins, il reste un investissement attrayant en raison de son rendement élevé par rapport à l’or et à l’immobilier.

Les NFT aideront les brasseurs et les agriculteurs à préserver le patrimoine de la bière belge

Quoi qu’il en soit, les brasseurs et agriculteurs de la Belgian Barrels Alliance (BBA) se sont associés à Zeromint pour proposer des jetons non fongibles (NFT). Destiné à préserver la culture et le patrimoine brassicoles belges reconnus par l’UNESCO.

Dans le cadre du partenariat, Zeromint créera et proposera des NFT exclusifs sur la chaîne GoChain Blockchain, qui seront mis à la disposition des amateurs de bière internationaux via le BBA. En effet, l’organisation réalisera plusieurs projets pour collecter les NFT de BBA autour de la durabilité et de la préservation du patrimoine brassicole belge.

Selon le communiqué, la première vente aux enchères de barils belges NFT sera utilisée pour recruter 11 participants pour jouer dans un film produit par BBA intitulé Belgian Barrels :

« L’objectif du projet de film est d’éterniser l’histoire de la bière belge à travers une production cinématographique professionnelle, que le BBA entend promouvoir et distribuer dans le monde entier. »

MicroStrategy a racheté BTC

Il a ensuite été révélé dans un tweet de Michael Saylor que MicroStrategy avait racheté BTC, portant son portefeuille à environ 6 milliards de dollars.

MicroStrategy a acheté 1 914 bitcoins supplémentaires pour ~ 94,2 millions de dollars en espèces à un prix moyen de ~ 49 229 $ par #bitcoin. Au 29/12/21, nous avons #hodl ~ 124 391 bitcoins acquis pour ~ 3,75 milliards de dollars à un prix moyen de ~ 30 159 $ par bitcoin. $ MSTRhttps : //t.co/tNxDwaT8VD – Michael Saylor⚡️ (@saylor) 30 décembre 2021

Tout d’abord, MicroStrategy a ajouté 94 millions de dollars de Bitcoin (BTC) à ses avoirs après avoir acheté l’actif crypto au prix moyen de 49 229 $.

Au final, selon un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, MicroStrategy a acheté 1 914 BTC entre le 9 et le 29 décembre pour 94,2 millions de dollars. Ce qui fait de ses avoirs totaux 124 391 BTC.

CoinEx obtient la licence MSB aux États-Unis

Récemment, CoinEx a obtenu l’approbation de sa licence MSB (Money Service Business) aux États-Unis. Approuvé par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Avec cette approbation, il marque une étape importante dans toute l’histoire de CoinEx Exchange et réaffirme également sa position en tant que l’une des principales plateformes d’échange de crypto-monnaie au monde.

Billy Markus de Dogecoin révèle ses avoirs DOGE

Je dois ajouter que le co-créateur de Dogecoin, Billy Markus, qui s’appelle Shibetoshi Nakamoto sur Twitter, a révélé qu’il possédait 220 000 DOGE.

En particulier, dans un récent tweet, Billy Markus a rappelé aux fans de Dogecoin qu’il est un membre régulier de la communauté DOGE. Mais, ce n’est plus dans le projet. Cependant, il a encore 220 000 DOGE.

Un autre rappel : je ne parle pas pour Dogecoin. Je ne suis pas dans le projet. Je suis membre de la communauté. J’ai 220k DOGE ».

Ricardo Salinas recommande d’abandonner la monnaie fiduciaire et d’acheter du Bitcoin

En plus de cela, via son compte Twitter, le milliardaire et défenseur de Bitcoin Ricardo Salinas, a partagé une vidéo dans laquelle il conseillait à ses abonnés de se débarrasser de la monnaie fiduciaire et d’acheter du Bitcoin et des crypto-monnaies. Il a déclaré que les banques centrales surimprimaient l’argent.

« Il y a un peu plus d’un an, j’ai pris le contrôle de mes réseaux sociaux, ça a été un défi, et je veux recommander trois conseils, l’un d’eux est de rester à l’écart de la monnaie fiduciaire, du dollar, de l’euro, du yen, au peso mexicain. Puisqu’ils sont tous la même histoire. C’est du faux papier-monnaie, et les banques centrales gagnent plus d’argent que jamais. Investissez dans Bitcoin.

Elon Musk a révélé la possible identité de Satoshi Nakamoto

Enfin, l’homme d’affaires milliardaire, propriétaire de SpaceX et Tesla, soupçonne que le véritable créateur de Bitcoin est un informaticien de renom.

C’est pourquoi, celui pointé par Musk est Nick Szabo : « Vous pouvez observer l’évolution des idées avant le lancement de Bitcoin. Et voyez qui a écrit sur ces idées.

En outre, il a ajouté : « Il semble que Nick Szabo soit probablement, plus que quiconque, responsable de l’évolution de ces idées. Il prétend ne pas être Nakamoto, mais je ne suis pas sûr que ce ne soit ni ici ni là. Mais il semble être plus responsable des idées derrière Bitcoin que quiconque.

Fait curieux, Sahil Gupta, un développeur qui a travaillé comme stagiaire pour SpaceX et Tesla Motors, a déclaré que Musk est Satoshi, créateur de Bitcoin. Puisqu’il avait les ressources, les connaissances et la motivation pour le faire.

En guise de clôture, afin que vous ne manquiez aucun détail sur ce qui se passe dans le monde, développez ces nouvelles et d’autres sur la cryptographie, via notre page principale.

Je dis au revoir avec cette phrase de Mark Twain : « Si tu dis la vérité, tu n’auras pas à te souvenir de quoi que ce soit.

