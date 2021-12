Faits saillants d’Arsenal-Sunderland et buts des quarts de finale de la Coupe EFL (5-1)

21/12/2021 à 22h45 CET

Arnau montserrat

Nketiah vaut une demi-finale. Son triplé et le jeu choral qu’Arsenal affiche sont passés par-dessus un Sunderland qui a eu ses moments dans le jeu mais les a gâchés. Hunger a beaucoup à faire à l’équipe « gunner » qui va pour la Coupe Carabao.

ARS

SOLEIL

Arsenal

Enregistrer; Cédric, Holding, Blanc (Gabriel 73′), Tavares ; Elneny, Odegaard (Martinelli 73′) ; Pépé, Smith Rowe (Patiño 80′), Nketiah; Balogun (Xhaka 56′).

Sunderland

Burge ; Wright, Flanagan, Doyle ; Gooch, Winchester, Neil, Embleton ; Pritchard ; Stewart (Benjamin 90′), Broadhead (Hume 45′).

Buts

1-0 M.17 Nketiah ; 2-0 M.27 Pépé ; 2-1 M.31 Broadhead ; 3-1 M.49 Nketiah ; 4-1 M.58 Nketiah ; 5-1 M.90 Charlie Patiño.

Arbitre

Simon Hooper. TA : Balogun (54′) / Gooch (20′), Hume (60′), Wright (76′).

Arsenal a eu quelques premières minutes à la hauteur du jeu affiché ces derniers temps. Il semblait même qu’ils condamnaient le match et la passe aux demi-finales de la Coupe Carabao. Ils ont avancé par Nketiah, qui avec sa cuisse, a poussé un rebond d’un grand arrêt de Lee Burge. C’était son troisième but dans la compétition mais ce n’allait pas être le dernier.

Arsenal ne s’est pas arrêté, ce qui, quelques minutes plus tard, a porté le score à 2-0. Pépé l’a fait après un bon coup combiné avec Cédric Soares. Les Ivoiriens ne l’ont pas non plus célébré. Mais Sunderland n’a pas baissé les bras et a même acquis plus d’importance que les « Gunners » et le prix leur est revenu.

Broadhead a été laissé seul avant Leno après un bon jeu des « chats noirs ». Il a mordu le gardien allemand et réduit les distances. La déception aurait pu être plus grande pour les intérêts de l’équipe de Mikel Arteta car Flanagan, à deux pieds de la ligne de but, a envoyé sa tête large. Ceux des Emirats ont été sauvés.

Les frayeurs ont été laissées pour compte après la pause. Arsenal a mis le mode rouleau compresseur et Sunderland n’a pas pu faire grand-chose. Nketiah s’est déchaîné et a d’abord terminé un superbe centre de Tavares pour 3-1, puis a clôturé un délicieux jeu de Pépé, pipe incluse, avec un tir au talon qui a surpris tout le monde. Si le jeu ou l’enchère vaut mieux, goûter les couleurs. Que ce soit un grand objectif est indéniable.

Nketiah a pu tout gâcher encore plus mais l’arbitre n’a pas vu de penalty, ce qui était peut-être le cas pour l’attaquant britannique. Celui qui a tout gâché était Charlie Patiño. Le joueur, d’origine galicienne, a fait ses débuts et a marqué le cinquième pour Arsenal. Son premier but. Les Emirats se sont rendus à lui et à l’équipe. Ils sont en état de grâce.