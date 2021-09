Faits saillants de la fenêtre de transfert d’été EPL 2021 : quelques succès et quelques ratés

in

Le retour de Ronaldo garantit des buts et du leadership. (Crédit photo : Twitter/Manchester United ; Twitter/Chelsea ; Twitter/Manchester City)

Faits saillants de la fenêtre de transfert EPL 2021 : La fenêtre de transfert d’été a démarré timidement alors que les clubs accablés par la perte de revenus due à Covid-19 avancent prudemment, à la recherche de bonnes affaires, de transferts gratuits ou de joueurs en prêt. Mais une fois que cela a commencé, la fenêtre de transfert a explosé car les deux plus gros joueurs de billets ont sans doute changé de camp – Lionel Messi quittant Barcelone pour le Paris Saint-Germain (PSG) et Cristiano Ronaldo quittant la Juventus pour Manchester United.

Maintenant que le rideau est tombé sur une fenêtre de transfert mouvementée, voici un aperçu de la situation des clubs de Premier League anglaise (EPL).

Manchester City

Revenus: Jack Grealish (Aston Villa, 100 millions de livres sterling)

Sorties : Sergio Aguero (Barcelone, gratuit), Eric Garcia (Barcelone, gratuit), Jack Harrison (Leeds United, non divulgué)

La signature de Grealish pour un montant record britannique ajoute encore plus de force et de polyvalence à un milieu de terrain déjà empilé de City, mais l’échec à débarquer un attaquant pour combler le trou en forme de Sergio Aguero pourrait revenir hanter Pep Guardiola. Après avoir raté la cible principale, Harry Kane, qui a choisi de rester sur place à Tottenham Hotspur, et Cristiano Ronaldo pour affronter ses rivaux de Manchester United, laisse Guardiola avec Gabriel Jesus comme seul attaquant senior.

Manchester United

Revenus: Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 73 millions de livres sterling), Raphael Varane (Real Madrid, 41 millions de livres sterling), Cristiano Ronaldo (Juventus, 19,8 millions de livres sterling), Tom Heaton (Aston Villa, gratuit)

Sorties : Daniel James (Leeds United, 25 millions de livres sterling), Sergio Romero (libéré), Joel Perreira (libéré)

United a connu sa fenêtre de transfert la plus réussie depuis la retraite de Sir Alex Ferguson, signant Sancho, un objectif à long terme, pour résoudre sa crise d’ailier, tandis que Varane ajoute un pedigree de champion à la défense. Le retour de Ronaldo garantit des buts et un leadership, mais l’absence d’un milieu de terrain défensif de renom pourrait s’avérer être la perte d’Ole Gunnar Solskjaer alors qu’il poursuit le premier titre de champion du club depuis 2013.

Chelsea

Revenus: Romelu Lukaku (Inter Milan, 97,5 millions de livres sterling), Saul Niguez (Atletico Madrid, prêt) Marcus Bettinelli (Fulham, gratuit)

Sorties : Fikayo Tomori (AC Milan, 25 millions de livres sterling), Tammy Abraham (AS Roma, 34 millions de livres sterling), Kurt Zouma (West Ham United, 29,8 millions de livres sterling), Davide Zappacosta (Atalanta, 8,5 millions de livres sterling), Victor Moses (Spartak Moscou, 4,3 millions de livres sterling), Olivier Giroud (AC Milan, 2 millions de livres sterling), Marc Guehi (Crystal Palace 18 millions de livres sterling), Dynel Simeu (Southampton, 1,5 million de livres sterling), Valentino Livramento (Southampton, 5 millions de livres sterling)

Les champions d’Europe seront sans aucun doute parmi les favoris pour le titre, ayant décroché un buteur éprouvé comme Lukaku et un pivot du milieu de terrain à Niguez. Le club a également déplacé plusieurs joueurs marginaux pour un profit important, mais l’échec à débarquer le défenseur Jules Kounde de Séville pourrait laisser Thomas Tuchel à court d’options fiables pour une saison épuisante.

Liverpool

Entrées: Ibrahima Konate (RB Leipzig, 36 millions de livres sterling)

Sorties : Xherdan Shaqiri (Lyon, 9,5 millions £), Harry Wilson (Fulham, 12 millions £), Taiwo Awoniyi (Union Berlin, 6,5 millions £), Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain, gratuit), Marko Grujic (Porto, £ 10 millions)

La signature de Konate ajoute de la profondeur à la défense de Jurgen Klopp, qui n’a pas eu d’options la saison dernière à la suite des blessures de Virgil Van Dijk et Joe Gomez alors que leur tentative de conserver le titre s’est effondrée de manière spectaculaire. Mais le manager allemand sera néanmoins contrarié par l’échec du club à décrocher l’une de ses autres cibles, y compris au milieu de terrain défensif, alors qu’il propose de renverser à nouveau Manchester City.

Arsenal

Entrées : Ben White (Brighton et Hove Albion, 50 millions de livres sterling), Nuno Tavares (Benfica, 8 millions de livres sterling), Albert Sambi Lokonga (Anderlecht, 15 millions de livres sterling), Martin Odegaard (Real Madrid, non divulgué), Aaron Ramsdale (Bournemouth, 30 millions de livres sterling), Takehiro Tomiyasu (Bologne, 17,2 millions de livres sterling)

Sorties : Willian (Corinthiens, gratuit), Joe Willock (Newcastle United, 25 millions de livres), Reiss Nelson (Feyenoord, prêt), Lucas Torreira (Fiorentina, prêt), David Luiz (libéré), Matteo Guendouzi, (Marseille, prêt) , William Saliba (Marseille, prêt), Daniel Oyegoke (Brentford, 7 millions £), Hector Bellerin (Real Betis, prêt)

Après avoir terminé huitième la saison dernière, les plus gros dépensiers de la Premier League espèrent que cette énorme dépense redonne vie à l’équipe. Mikel Arteta a beaucoup dépensé pour les jeunes joueurs affamés et, sans football européen, il aura suffisamment de temps pour les transformer en une unité bien huilée alors qu’il vise à ramener le club aux jours de gloire du début des années 2000.

Tottenham Hotspur

Entrées: Pierluigi Gollini (Atalanta, prêt), Bryan Gil (Séville, 21,6 millions de livres sterling plus Erik Lamela), Cristian Romero (Atalanta, 42 millions de livres sterling), Pape Matar Sarr (Metz, non divulgué), Emerson Royal (Barcelone, 25 millions de livres sterling) )

Sorties : Paulo Gazzaniga (libéré), Danny Rose (Watford, gratuit), Juan Foyth (Villareal, non divulgué), Erik Lamela (Sevilla, échange contre Bryan Gil), Joe Hart (Celtic, 1 million de livres), Moussa Sissoko (Watford, 3 millions de livres sterling), Serge Aurier (libéré)

Le président Daniel Levy a donné au nouveau manager Nuno Espirito Santo le plus gros coup de pouce en conservant Harry Kane, qui avait presque décidé de quitter le club pour Manchester City. Les ajouts de Gil, Romero et Emerson insufflent une énergie juvénile à une équipe qui, pendant une grande partie de la course de Jose Mourinho la saison dernière, semblait fonctionner à vide.

La ville de Leicester

Les Foxes ont terminé la plupart de leurs activités de transfert plus tôt, donnant au manager Brendan Rodgers suffisamment de temps pour préparer l’équipe pour une autre inclinaison en Europe. C’est sûrement une période passionnante pour les champions de la FA Cup, qui espèrent de nouvelles recrues Patson Daka (RB Salzbourg, 23 millions de livres sterling), Boubakary Soumare (Lille, 17 millions de livres sterling), Ryan Bertrand (Southampton, gratuit), Jannik Vestergaard (Southampton, £ 15 millions), et Ademola Lookman (RB Leipzig, prêt) peut imiter la promotion 2015.

Leeds United

Les artistes de Marcelo Bielsa ont fait parler de la Premier League la saison dernière alors que leur style de football offensif a fait des Lilywhites la deuxième équipe préférée de tous. Après avoir terminé une neuvième surprise lors de sa première saison de haut vol en près de 20 ans, le club a fait appel à Jack Harrison (Manchester City, non divulgué), Junior Firpo (Barcelone, 13,5 millions de livres sterling), Kristoffer Klaesson (Valerenga, 1,6 million de livres sterling), et Daniel James (Manchester United, 25 millions de livres sterling) pour maintenant monter un défi pour la qualification européenne.

Aston Villa

Jack Grealish a peut-être laissé d’énormes bottes à remplir après son départ pour Manchester City, mais les Villans ont rapidement décidé de dépenser les 100 millions de livres sterling de la vente de l’homme anglais. Dean Smith a signé Emiliano Buendia (Norwich City, 38 millions de livres sterling), Danny Ings (Southampton, 25 millions de livres sterling) et Leon Bailey (Bayer Leverkusen, 30 millions de livres sterling) et espère améliorer la 11e place de la saison dernière.

Everton

Le club ne s’est jamais vraiment remis du départ choc de Carlo Ancelotti pour le Real Madrid à la fin de la saison dernière, et leur approche désordonnée de la fenêtre de transfert ne manquera pas de laisser le nouveau manager Rafa Benitez en vouloir plus. Le patron espagnol croisera les doigts dans l’espoir que les nouvelles recrues Demarai Gray (Bayer Leverkusen, 1,7 million de livres sterling), Andros Townsend (Crystal Palace, gratuit) et Saloman Rondon (Dalian Professional, gratuit) puissent renverser la vapeur du club.

Newcastle United

Les Magpies n’ont signé qu’une seule équipe première – convertissant le prêt de Matt Willock (Arsenal, 25 millions de livres sterling) en un prêt permanent, laissant au manager Steve Bruce une montagne à gravir. Avec un propriétaire égaré refusant de dépenser pour les transferts, le club de St. James ‘Park pourrait tomber dans une nouvelle crise, qui est devenue un synonyme pour les Magpies.

