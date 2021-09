Faits saillants de la mise à jour financière de Lisk | Invezz

La Fondation Lisk détaille vos finances, y compris les dépenses mensuelles, dans un rapport chaque mois. Invezz présente les faits saillants,

Actif total

En août, les avoirs fiduciaires de Lisk s’élevaient à 5 252 163,84 euros et environ 613 000 francs suisses. Parmi ses actifs cryptographiques, l’USDC (USDC / USD) représentait la majorité avec 15 346 906,26, suivi de son jeton natif LSK avec 8 723 600,00. L’actif total s’élevait à 151 392 941,95 $, y compris les actifs de son fonds géré.

Achèvement et rachats

La Fondation Lisk détient l’USDC pour couvrir les coûts pendant deux ans après la première année, au cours de laquelle elle liquide continuellement Bitcoin (BTC / USD) pour avoir suffisamment d’argent fiduciaire. Lisk utilise BlockFi pour générer des revenus supplémentaires. L’échange offre un APY de 5% sur un compte portant intérêt. Lisk achète des jetons LSK directement sur les marchés avec les intérêts accumulés sur ce compte et les utilise pour financer le programme de subventions Lisk. Une campagne de bonus sur BlockFi a donné à Lisk 83 345,75 USDC supplémentaires.

Dépenses mensuelles

Les dépenses mensuelles s’élèvent à 654 714,46 francs suisses et se divisent en deux catégories principales : Lisk Foundation et Lightcurve.

Courbe de lumière

Lightcurve est un studio de développement de blockchain de premier plan qui prend en charge l’écosystème Lisk, entre autres. La facture mensuelle de Lightcurve à la Fondation Lisk, qui couvre tous les services fournis par celle-ci, comprend l’essentiel des dépenses : 489 251,14 francs suisses (74,73%).

Promotions de la Fondation Lisk

Viennent ensuite les promotions avec 72 063,61 francs suisses (11%). Cela comprend les relations publiques, les marchandises, les publicités, les cadeaux, les influenceurs et autres dépenses liées au marketing.

Opérations de la Fondation Lisk

Les opérations comprennent tous les frais d’exploitation, qui comprennent la location des bureaux, les salaires, les taxes, les auditeurs, les frais financiers et juridiques, etc. En août, ils s’élevaient à 54 156,12 francs suisses.

Récompenses et parrainages de la Fondation Lisk

Il s’agit des dépenses liées au programme Lisk Bug Bounty, au programme Lisk Grant et aux avenants. Il s’agissait du plus petit article de la List Foundation en août à CHF 39 243,60.

Développement de la courbe de lumière

Ce poste comprend les dépenses engagées par l’équipe de développement de Lightcurve, qui travaille sur Lisk Core, Lisk for Mobile, Lisk Service, Lisk SDK et Lisk for Desktop. Il s’agit du poste le plus important de cette partie, avec un montant de 299 813,92 francs suisses.

Etude de la courbe de lumière

Ce sont les coûts de l’équipe de recherche Lightcurve, qui est en charge des propositions d’amélioration de Lisk. Ils s’élevaient à 113 970,36 francs suisses en août 2021.

