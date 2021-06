Faits saillants de la phase de groupes WePlay AniMajor

Tout le drame dans les phases de groupes à l’AniMajor.

Avec les jeux Wild Card joués, l’AniMajor a commencé son voyage pour construire le classement des phases de groupes. Au total, 12 équipes se sont affrontées pour réserver leur place en Playoffs. Jetons un coup d’œil aux points importants à noter des phases de groupes.

PSG.LGD Book Playoffs Spots In Style

LGD a semblé être une force formidable dès le début des phases de groupes. Leur départ positif contre la côte des bêtes a bien placé l’équipe pour des défis qu’ils ont également surmontés confortablement. Après un match nul contre Nigma en deux matchs de 34 minutes, LGD a renversé une équipe Liquid fragile et a fait match nul contre Team Spirit qui a dû tout jeter pour garder LGD à distance.

C’était le jour 3 lorsque LGD a intensifié son jeu de quelques crans. Ils ont obtenu une victoire convaincante contre le TNC dans une série de 2-0. Le premier match a duré 41 minutes avec un score de 39-20. Le deuxième match a vu Templar Assassin et Leshrac choisir de LGD qui a dominé le match et a gagné 41-27.

La deuxième série de la journée de LGD était contre Evil Geniuses qu’ils ont complètement balayé lors d’une victoire 2-0. Le premier match contre l’équipe nord-américaine affichait 10-31 sur le score, LGD dominant en utilisant ses choix Ursa et Magnus. EG a fait quelques moments comiques lorsque Cheng “NothingToSay” de LGD Jin Xiang a embroché son carry Artour “Arteezy” Babaev sur la falaise à trois reprises. Le deuxième match n’était pas très différent où LGD a choisi Axe, Lina et Dark Seer pour dominer, remportant le match 32-13.

L’esprit d’équipe se qualifie pour les séries éliminatoires alors que Liquid tombe à court

Team Spirit et Liquid ont tous deux été médiocres dans le tournoi par rapport à leurs performances lors de la saison 2 de DPC. Liquid a commencé par une défaite contre Vici Gaming et n’a pu gérer que deux matchs nuls contre les bêtes le jour 1 et TNC le jour 3. Team Spirit était légèrement mieux avec un match nul contre EG et des séries importantes contre des équipes fortes comme Vici et LGD le jour 2. C’était au jour 3 où Spirit a tiré une autre série contre la côte des bêtes qu’ils auraient pu gagner. Cependant, le match contre Team Liquid a été le plus décevant avec une défaite 2-0 en série. Soudainement, Liquid, qui envisageait une sortie de la phase de groupes, a renversé la vapeur pour se battre jusqu’au dernier jour.

Le jour 4 a vu Team Liquid et Spirit dessiner des séries contre EG et TNC, respectivement. Avec des positions à égalité pour les 6e et 7e places au classement, il s’agissait d’un bris d’égalité entre ces deux-là.

Jour 4: Team Liquid Vs Team Spirit Tiebreaker

Bien que Liquid ait établi une avance de 3k d’or dans les 10 premières minutes du jeu, Spirit n’était pas trop loin derrière. Capitalisant sur leur avantage, Liquid n’a pas tardé à prendre Roshan à 25 minutes de jeu. L’avance initiale sur la valeur nette que Luna a fournie à Liquid a pris Spirit au dépourvu. Cependant, Liquid n’a pas réussi à assiéger les hauteurs avec l’Aegis et a donné quelques victoires à Spirit. Quelques autres erreurs de Liquid ont laissé un contrôle bien nécessaire entre les mains de Team Spirit. L’un des plus notables est la tentative de Syed Sumail « SumaiL » Hassan de tuer Drow Ranger en solo avec son Invoker aux alentours de 35 minutes. Illya “yatoro” Mulyarchuk qui jouait Drow n’a pas tardé à dissiper Cold Snap et Spirit Vessel avec Manta Style pour renverser la tentative de pick-off. L’erreur a coûté à Liquid un effacement proche de l’équipe alors que les deux équipes se sont affrontées pour se battre près de l’incident.

Incapable de maîtriser le jeu, Liquid a perdu 21-11 contre Spirit, ce qui a marqué la fin de leur course dans l’AniMajor. L’esprit d’équipe s’est qualifié pour les tranches inférieures des séries éliminatoires.

Beastcoast incapable de répliquer le formulaire DPC

Beastcoast n’était que deuxième derrière NoPing e-sports lors de la deuxième saison de DPC. Cependant, ils n’ont pas réussi à offrir des niveaux de performances similaires dans l’AniMajor. En toute honnêteté, ils ont eu un match difficile pour commencer la compétition, face au PSG.LGD le jour 1. Après leur première défaite, beastcoast a fait une série de matchs avec Team Liquid et EG. L’équipe n’a pas réussi à remporter une victoire contre Team Spirit dans une série de 2-0. Leur défaite contre Nigma le jour 4 a résumé leur parcours dans le majeur.

Classement de la phase de groupes

Le PSG.LGD et l’équipe Nigma se qualifient tous les deux pour les tranches supérieures des séries éliminatoires. Vici Gaming, EG, TNC et Team Spirit se frayeront un chemin dans les Lower Brackets. Team Liquid et Beastcoast terminent leur voyage dans l’AniMajor.

Images vedettes et classement : WePlay Esports