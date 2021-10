Faits saillants de Mann Ki Baat : voici ce que le Premier ministre Modi a déclaré dans son émission de radio mensuelle de la 82e édition

Si vous achetez local, alors votre festival illuminera également la maison d’un frère ou d’une sœur pauvre, d’un artisan, d’un tisserand, a déclaré PM Modi.

Le Premier ministre Narendra Modi s’est adressé aujourd’hui à la nation dans sa 82e édition du programme Mann Ki Baat. Lors de son allocution, le Premier ministre Modi a abordé de nombreux sujets, notamment la campagne de vaccination en Inde, l’utilisation de drones, le nombre croissant de femmes dans les forces de police, l’importance de la propreté et le fait de se faire entendre pour les habitants pendant la saison des fêtes. Le Premier ministre Modi a déclaré que la nation allait de l’avant avec une nouvelle énergie après le point de repère de la vaccination de 100 crores. Voici les faits saillants de Mann Ki Baat de PM Modi :

* Le succès de notre campagne de vaccination montre les capacités de l’Inde, la force du mantra « sabka Prayas »… Le pays va de l’avant avec une nouvelle énergie et un nouvel enthousiasme après le point de repère de 100 crore de doses de vaccin Covid : PM Modi.

* Le Premier ministre Modi a salué l’augmentation du nombre de femmes dans la police, affirmant qu’il est passé à plus de 2,15 lakh contre 1,05 lakh en 2014.

* Rendant hommage à Sardar Vallabh Bhai Patel, le Premier ministre Modi a déclaré: «Dimanche prochain, 31 octobre, sera l’anniversaire de la naissance de Sardar Patel. Au nom de chaque auditeur de « Mann Ki Baat », et en mon nom, je m’incline devant l’Iron Man… Nous célébrons le 31 octobre comme la Journée de l’unité nationale. Nous devons nous associer à au moins une activité qui promeut l’unité nationale.

* Le mois prochain, l’Inde marquera le Jayanti de Bhagwan Birsa Munda. Sa vie nous a appris plusieurs choses telles que : Être fier de sa propre culture. Prendre soin de l’environnement. Combattre l’injustice.

* Aujourd’hui, nous marquons la Journée des Nations Unies. Nous rappelons les efforts de l’Inde pour la paix mondiale et le bien-être mondial. L’Inde a toujours œuvré pour la paix dans le monde. Cela se voit dans notre contribution aux forces de maintien de la paix des Nations Unies. L’Inde s’efforce également de rendre le yoga et les méthodes traditionnelles de bien-être plus populaires.

* L’une des choses qui captivent l’imagination des gens est l’utilisation de drones en Inde. Les jeunes et le monde des start-up s’y intéressent beaucoup. sujet… Le secteur des drones était rempli de trop de restrictions et de réglementations. Cela a changé ces derniers temps. La nouvelle politique des drones donne déjà de bons résultats : PM Modi.

* Les efforts de propreté ne sont pleinement couronnés de succès que lorsque chaque citoyen comprend que la propreté est sa responsabilité. En ce moment à Diwali, nous sommes tous sur le point de nous impliquer dans le nettoyage de notre maison. Mais pendant ce temps, nous devons garder à l’esprit que notre quartier ainsi que notre maison sont également propres… Lorsque je parle de propreté, n’oubliez pas de vous débarrasser du plastique à usage unique. Alors venez, prenons le gage que nous ne laisserons pas l’enthousiasme de Swachh Bharat Abhiyan retomber. Ensemble, nous rendrons notre pays complètement propre et le garderons propre : PM Modi

* Si tant de festivals ont lieu ensemble, alors leurs préparatifs commencent également bien avant. Vous devez tous avoir commencé à planifier vos achats à partir de maintenant, mais vous souvenez-vous que faire du shopping signifie « Vocal For Local »… Si vous achetez local, votre festival illuminera également la maison d’un frère ou d’une sœur pauvre, d’un artisan, d’un tisserand. Je suis sûr que la campagne que nous avons tous lancée ensemble sera plus forte cette fois dans les festivals : PM Modi.

