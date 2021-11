Faits saillants de NFT.NYC 2021

Quatre jours de présentations passionnantes ont eu lieu à New York autour de NFT.NYC 2021. La conférence la plus importante de l’année concernait les jetons non fongibles. L’événement de plus de 500 conférenciers a réuni des artistes, des constructeurs et des passionnés du monde entier à New York. Mais, si vous l’avez manqué, voici quelques-unes des présentations les plus pertinentes de cet événement :

Quentin Tarantino a annoncé le lancement de son premier NFT

Lors du développement de l’événement, l’une des présentations les plus importantes a été celle de Quentin Tarantino, qui a annoncé le lancement de sa première collection NFT. Qui sera basé sur sept scènes de son film Pulp Fiction de 1994.

Il a révélé que le lancement aura lieu par vente aux enchères le mois prochain. Le contenu sera lié à des scripts, des scripts de films originaux ainsi que des détails inédits du film qui n’ont jamais été révélés auparavant, il le fera en collaboration avec The Secret Network.

Prix ​​NFT.NYC

Les premiers NFT.NYC Awards annuels ont eu lieu à l’Edison Ballroom et présentés par le diffuseur ABC Sade Baderinwa. Les récompenses dans les catégories du meilleur marché NFT, de la meilleure blockchain NFT, de la meilleure couverture écrite NFT et plus ont été décidées par le vote de la communauté et l’analyse des données OpenSea. A déclaré le fondateur de NFT.NYC, Jordee Rich.

TVN à Times Square

NFT Magazine a organisé sa Crypto Art Fair à Times Square à NFT.NYC. Avec quelques NFT de 70 artistes. Ils comprenaient Aeforia, Antoni Tudisco, Xsullo, Steven Baltay, Isaac « Drift » Wright, Marco Mori et plus encore, le panneau d’affichage de 15 000 pieds carrés présentant cet art cryptographique.

Chat au coin du feu 3LAU

Le DJ de NFT et la superstar 3LAU ont rencontré l’expert de l’industrie et maintenant co-fondateur de NFT Matt Medved à NFT.NYC. Les panélistes ont parlé de l’autonomisation des musiciens grâce à la technologie NFT et de la blockchain, ainsi que du besoin de changement dans l’industrie de la musique moderne.

Jordee Rich, fondateur de NFT.NYC

Fin de l’événement

Pour clore l’événement, le fondateur de NFT.NYC, Jordee Rich, a remercié tous les participants tout en étant très satisfait de tout ce qui a été réalisé lors de cet événement, soulignant également que les NFT ont donné la possibilité de posséder notre propre contenu.

Il a exprimé que depuis l’organisation de NFT NYC 2021, ils ont trois valeurs qu’ils ont l’intention de développer dans les prochaines éditions. La première est de donner la parole au public à travers des experts de qualité qu’ils entendent réunir pour les futurs événements NFT.NYC, « autant de voix que possible », avec la seule intention, selon ses mots, de faire toucher cette opportunité à plus de personnes au sein de le marché.

La deuxième valeur est de fédérer un maximum de projets travaillant dans des domaines similaires. A toutes les personnes qui ajoutent de la valeur dans chaque catégorie de NFT développée, leur mission est de se rassembler.

Et la dernière valeur qu’il a sauvée était l’intention de faire savoir pourquoi les NFT sont et seront si perturbateurs dans les années à venir, pour tant d’industries de manière positive. Il a conclu en remerciant à nouveau et en réitérant l’invitation pour une nouvelle édition de NFT.NYC 2022.

