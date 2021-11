Faits saillants du Bitcoin pour les conseillers de CoinDesk 2021

Ross a repoussé le bit ETF, mentionnant que les frais seraient assez chers, et Kitces a concédé que le coût pourrait être prohibitif. Et tandis que Kitces reste sceptique quant à un actif qui augmente uniquement parce que d’autres y investissent de l’argent, il se positionne et conseille aux autres de rester curieux et de garder un œil sur tout ce qui continue de se dérouler. D’une part, Kitces a déclaré qu’il était certain que les conseillers, qu’ils détestent ou aiment le bitcoin, ne peuvent plus se permettre d’ignorer l’actif.

