Faits saillants du comédien Trevor Noah interviewant Fred Hutch, chercheur sur la COVID-19, Trevor Bedford

Trevor Noah (à gauche) et Trevor Bedford (à droite). (Photo de Comedy Central ; photo de la Fondation John D. et Catherine T. MacArthur, utilisée avec autorisation)

Trevor, rencontre Trevor.

Trevor Noah, animateur de « The Daily Show » et comédien sud-africain, est venu à Seattle la semaine dernière en tournée au Climate Pledge Arena. Et il a également récemment rendu visite en ligne aux scientifiques du Fred Hutchinson Cancer Research Center, discutant avec son homonyme Trevor Bedford – une célébrité à part entière, dans le monde de la science.

Bedford est à la pointe de la recherche sur le COVID-19 depuis le début de la pandémie. Il est connu pour son travail avec la Seattle Flu Study, qui a découvert des preuves d’une transmission régionale généralisée du COVID-19 au début de 2020 en testant des échantillons sans l’approbation d’agences gouvernementales lentes. Les tests ont alerté la communauté et ont aidé à repousser une épidémie précoce pire dans le nord-ouest du Pacifique.

Tout au long de la pandémie, Bedford a été une voix scientifique stable, avec ses explications exactes des données sur son fil Twitter populaire. Il a co-développé la plate-forme open source Nextstrain, qui crée des « arbres généalogiques » de virus en temps réel, et son laboratoire évalue constamment le comportement et l’évolution du virus. Il a récemment reçu une subvention « génie » MacArthur, avec un financement sans restriction de 625 000 $.

Noah s’est entretenu avec Bedford dans le cadre d’une webémission de Fred Hutch mardi. La conversation préenregistrée n’a pas abordé la nouvelle variante de COVID-19 Omicron, mais le directeur de Fred Hutch, Thomas Lynch, a interrogé Bedford à ce sujet lors d’une partie de questions-réponses en direct à la fin de l’événement. Les réponses ont été modifiées pour plus de clarté et de concision.

Trevor Noah : J’ai toujours cru que le mot Trevor était la raison pour laquelle vous devenez plus intelligent en tant que personne, et vous met vraiment sur la bonne voie pour devenir un génie… qu’est-ce que ça fait d’être un génie vérifié ?

Trevor Bedford : J’ai un ensemble de compétences très particulières, et les événements du monde se sont juste alignés avec cela. Cela a été une lutte pour suivre tout au cours des deux dernières années, mais c’est génial de pouvoir jouer un rôle.

TN : Vous avez développé certains des modèles les plus compliqués pour essayer de comprendre ce qu’un virus est susceptible de faire, comment il est susceptible de se propager. Que pensez-vous que les gens ont raté avec le coronavirus que vous n’avez pas fait ?

TB : Fin janvier et début février 2020, certaines des premières modélisations de sa transmissibilité, du nombre d’autres infections causées par une infection et de sa gravité sont entrées. Et une fois que ces chiffres étaient là, il était assez clair ce qui se passerait . Et c’était assez facile à réaliser, « nous sommes en fait maintenant sur la planète B. » Et une grande partie du monde pensait encore : « nous sommes sur la planète A ». Et c’était juste essayer de convaincre les gens, « c’est la réalité dans laquelle nous sommes maintenant. »

TN : Vous êtes l’une des rares personnes sur les réseaux sociaux qui n’est pas suivie pour son corps, mais plutôt pour son cerveau. Et je pense que cela a beaucoup à voir avec le fait que vous avez été l’une des premières personnes à repérer le premier cas de coronavirus à Washington.

TB : Il y a eu cette période en février 2020, quand il y a eu cette lutte massive pour essayer de mettre en place les tests, et nous avions les échantillons, mais on nous disait de ne pas les tester. Et puis quand on l’a fait quand même, on a découvert la transmission communautaire. En séquençant le génome du virus, nous avons pu dire que nous étions à environ 1 000 infections à ce stade, plutôt qu’une.

TN : J’étais fier d’apprendre que l’Afrique du Sud a vraiment joué un rôle déterminant dans l’aide au travail. Souvent, lorsque vous entendez parler de ce qui se passe, c’est toujours à travers le prisme de « l’Amérique fait ça ».

TB : L’histoire en Afrique du Sud a été assez étonnante, un groupe là-bas a été à la pointe de la surveillance génomique et du séquençage tout au long de la pandémie. Leur découverte de Beta a conduit à signaler et à prédire une mutation qui a permis la découverte d’Alpha au Royaume-Uni. Et donc, c’est vraiment ce travail en Afrique du Sud qui a ouvert les yeux du monde sur ces virus variants. (Des chercheurs de l’Université du KwaZulu-Natal à Durban, en Afrique du Sud, ont également sonné l’alarme au sujet de la nouvelle variante Omicron lors d’une conférence de presse la semaine dernière.)

« Les gens doivent se rendre compte que ça va être là pour toujours. Tout comme nous avons la saison de la grippe chaque année, il y aura une saison COVID. »

TN : Que pensez-vous que nous manquons en ce moment dans la conversation sur COVID ?

TB : Les gens doivent se rendre compte que ça va être là pour toujours. Tout comme nous avons la saison de la grippe chaque année, il y aura la saison COVID. Donc, ce sera une chose à laquelle nous devrons faire face chaque année, en travaillant sur de meilleurs vaccins, sur une meilleure ventilation et des antiviraux, et sur toutes les choses que cela impliquera. Mais ce n’est pas qu’il y aura une période post-COVID où nous pourrons dire : « La pandémie est terminée, nous n’y pensons plus. » Ce sera quelque chose avec lequel nous devrons au moins faire face chaque hiver dans une certaine mesure.

TN : La conversation en Amérique est devenue vraiment compliquée à cause des médias sociaux, de la méfiance envers la science, etc. … Vous essayez d’expliquer quelque chose qui peut muter et changer notre façon de le comprendre. Que pensez-vous que les gens ont du mal à saisir, en particulier avec le coronavirus ?

TB : C’est en grande partie que la science se retourne, les choses ont été super rapides. Il y a eu toutes sortes de prépublications (études publiées tôt sans examen par les pairs), plutôt que d’attendre la publication. Et il y a beaucoup de roulement dans la compréhension. Je pense que l’incertitude a été très difficile à gérer.

TN : Sur une note plus légère, que comptez-vous faire avec cette subvention ? Ce doit être quelque chose de cool que vous prévoyez.

TB : J’ai essayé de savoir s’il y avait d’autres grands nouveaux projets. L’essentiel est de s’appuyer sur cette plate-forme logicielle que nous avons (Nextstrain) pour suivre la propagation des virus et autres agents pathogènes.

Thomas Lynch : Dites-nous où nous en sommes aujourd’hui avec Omicron, qu’est-ce que cela signifie ? A quoi penses-tu? Que savons-nous et que ne savons-nous pas actuellement ?

TB : Donc, cela ressemble malheureusement un peu à janvier 2020 à nouveau. Mais maintenant, c’est comme si nous étions tous pris de panique en même temps. Si vous regardez simplement cette nouvelle variante Omicron, le nombre de mutations dans la protéine de pointe est assez sauvage. (Omicron a 30 mutations dans la protéine de pointe, qui se lie aux cellules humaines, contre environ huit à 10 pour les autres variantes). Nous voyons également des preuves d’une propagation locale rapide en Afrique du Sud et en particulier dans la province du Gauteng. Ces deux choses réunies inquiètent beaucoup les gens pour une bonne raison.

Je m’attendrais à comprendre beaucoup plus dans environ deux semaines, une fois que nous aurons ces tests fonctionnels (clé pour évaluer l’efficacité des vaccins), et nous aurons deux semaines de données de surveillance pour voir réellement comment cela se passe. . Et il faudra probablement au moins un mois pour avoir de bonnes preuves de gravité. Je ne pense pas que nous puissions encore dire quoi que ce soit et il faudra du temps pour que ces données arrivent. Cela pourrait être plus léger, cela pourrait être plus grave. Nous ne savons tout simplement pas.

