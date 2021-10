Faits saillants du marché : baisse de Wall Street, hausse des marchés britanniques, stabilité du bitcoin

Hier, la plupart des crypto-monnaies étaient dans le rouge. Bon nombre des 10 premiers par capitalisation boursière ont perdu jusqu’à 5%, certains plus. Bitcoin (BTC / USD) était stable au-dessus de 56 500 $. Shiba Inu (SHIB/USD) a gagné plus de 12%, mais sa croissance à deux chiffres n’est plus une surprise pour personne maintenant. Une goutte nous surprendrait.

Tous les principaux indices boursiers américains en rouge

Tous les principaux indices boursiers américains étaient dans le rouge. Jusqu’à midi, le SPX500 était au vert, mais a perdu du terrain tout au long de l’après-midi. Southwest Airlines, Etsy et trois autres valeurs qui composent l’indice ont perdu plus de 4%. Global Payments a été le plus gros perdant du NASDAQ100, terminant la journée en baisse de 5%. La perte totale d’une année sur l’autre de l’entreprise est de 30%.

Le pétrole dépasse le seuil des 80 dollars

Le pétrole reste au-dessus de 80 $, dont le principal bénéficiaire a été les réserves d’énergie renouvelable. Alors que les prix du pétrole et du gaz augmentent dans un contexte de crise énergétique, les stocks des producteurs d’énergies renouvelables augmentent en conséquence. L’un des gagnants est la société d’énergie solaire Enphase Energy, dont les actions ont augmenté de 4,5% hier.

Coup de pouce financier et minier UK100

Hier, le UK100 a ajouté 0,7%. Les valeurs minières expliquent principalement cette situation, car les prix de l’aluminium et du cuivre ont augmenté. Les gagnants sont Anglo American, Antofagasta, Rio Tinto et Glencore avec des gains de 5,2%, 4,2%, 3,5% et 3,3%.

Standard Chartered, NatWest Group, HSBC et Lloyds Banking Group ont progressé de plus de 2%. Lloyds a gagné plus de 30% par an et 7% cette semaine seulement. À l’autre extrémité du continuum se trouve l’épicerie en ligne Ocado Group, qui a perdu plus de 30 % sur un an, dont 15 % en octobre. Hier, Ocado a perdu 3,6%.

Les marchés de l’Est baissent

Les marchés asiatiques étaient dans le rouge ce matin. Les bourses du Japon, de Hong Kong et de Chine ont enregistré des pertes.

Les bourses européennes chutent

Le grand perdant était GER40, 99 points de moins. FRA40 a ouvert 51 points de moins aujourd’hui. Le UK100 a ouvert 43 points plus bas.

Enfin, la société de commerce électronique ASOS a perdu 12,7% après avoir annoncé qu’elle remplaçait son PDG et affichait des bénéfices décevants.

