Faits saillants du marché: Bitcoin bat un record, Ford saute sur la mise à jour du Credit Suisse, Pinterest part en hausse de 12%

Après le lancement du premier ETF à terme Bitcoin (BTC/USD), Bitcoin a établi un nouveau record, passant la barre des 66 900 $. Son précédent ATH était de 64 899 $, enregistré en avril. Alors que l’actualité Bitcoin balayait le marché, 10 autres devises majeures ont emboîté le pas. Le plus gros gagnant a été Solana (SOL/USD) avec des gains de 17%. Ethereum (ETH / USD) était en hausse de 8% et Cardano (ADA / USD) était en hausse de 6%. Ethereum s’approche également d’un nouvel ATH.

Ford augmente de 4% après la mise à jour du Credit Suisse

Le DJ30 et le SPX500 ont tous deux augmenté de 0,4% hier, tandis que le NASDAQ100 de haute technologie était légèrement dans le rouge. Ford a clôturé la journée avec un gain de 4% après que les analystes du Credit Suisse ont relevé la note de son action de hold à buy. Les actions du constructeur automobile ont augmenté de plus de 80% en glissement annuel et de 21% au cours du seul mois dernier.

Les compagnies d’assurance maladie Anthem et Centene ont été parmi les plus grands gagnants du SPX500. Anthem a relevé ses perspectives de bénéfices pour l’ensemble de l’année et a gagné plus de 4%, tout comme Centene. Le cours de l’action Anthem a gagné plus de 30 % en glissement annuel.

Netflix détenait le NASDAQ100 hier, clôturant en baisse de 2,2%.

Les actions IAG continuent de chuter, UK100 continue d’augmenter

Les actions du groupe aérien IAG ont continué de baisser, clôturant en baisse de près de 5%. Malgré cela, le UK100 était en hausse hier, quoique marginalement. Jusqu’à présent, le cours de l’action IAG a chuté de près de 14% cette semaine. La principale raison est l’annonce de l’aéroport d’Heathrow selon laquelle il envisage d’augmenter les tarifs facturés aux compagnies aériennes. Les actions des compagnies aériennes à bas prix ont chuté parmi les plus petites capitalisations. Ryanair et EasyJet étaient en baisse. Ce dernier s’est aggravé jusqu’à présent cette année, ayant perdu plus de 15 % de la valeur des actions.

Pinterest a augmenté de 12% suite à l’annonce de l’acquisition de PayPal

Le cours de l’action de la société de médias sociaux Pinterest a augmenté après que PayPal aurait négocié pour l’acheter pour 45 milliards de dollars.

Volatilité attendue pour le dollar australien

Philip Lower, gouverneur de la Reserve Bank of Australia, participera à un panel en ligne organisé par l’Université du Chili à 19h00 UTC. Sa participation devrait affecter le dollar australien.

