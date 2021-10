Faits saillants du marché: Bitcoin près de l’ATH, Disney entraîne DJ30 vers le bas, le pétrole atteint un nouveau sommet en 7 ans

Au cours des dernières 24 heures, le marché des crypto-monnaies s’est mélangé. Bitcoin (BTC / USD) a montré plusieurs petits gains, approchant son plus haut historique de plus de 64 000 $. Dogecoin (DOGE/USD) et Binance Coin (BNB/USD) ont affiché la plus forte croissance du top dix en termes de capitalisation boursière. Les deux sont en hausse de plus de 4 % aujourd’hui.

Disney entraîne DJ30 vers le bas, le NASDAQ en vert

La plupart des indices américains étaient mitigés hier. Walt Disney était un frein au DJ30, qui était légèrement dans le rouge. Disney a terminé la journée avec une perte de 3%. Le cours de l’action a chuté après que Barclays a abaissé l’action en raison du ralentissement de la croissance des abonnés Disney +. Le NASDAQ100, qui a beaucoup de technologie, a gagné 1%.

Plus de dix actions du NASDAQ100 ont gagné plus de 3%, dont Facebook, Advanced Micro Devices et la société de cybersécurité CrowdStrike.

La société de biotechnologie Biogen a été l’un des plus gros perdants du SPX500, qui était légèrement dans le vert hier. Le cours de leur action a chuté de plus de 4% après avoir signalé que leur nouveau médicament contre la SLA avait échoué à un essai clinique de phase trois. Bien que gagnant environ 10 % par an, le titre a chuté à deux chiffres au cours des trois derniers mois.

Saks Fifth Avenue inclura une succursale de commerce électronique

Hier, des informations ont fait surface selon lesquelles la chaîne de vente au détail Saks Fifth Avenue visait à répertorier son activité de commerce électronique et à subir une valorisation de 6 milliards de dollars. Les concurrents de Saks seraient sous-évalués, y compris Macy’s. En conséquence, les actions Macy’s ont augmenté de 17,5% hier.

Les marchés européens en vert

L’UK100 a clôturé la journée en baisse de 0,4% hier. Aujourd’hui, il a ouvert 5 points supplémentaires. Les investisseurs étaient aux prises avec des inquiétudes concernant la croissance de la Chine et la hausse des rendements obligataires britanniques. Certaines sociétés de construction et actions minières étaient dans le rouge, faisant chuter le UK100.

Le plus gros perdant a été le groupe aérien IAG, en baisse de près de 4% sur la journée. Aujourd’hui, le GER40 a gagné 17 points et le FRA40 a ouvert 10 points supplémentaires.

Le pétrole atteint un nouveau plus haut depuis 7 ans

Hier, le pétrole est passé au-dessus des 83$ puis a clôturé dans le rouge après avoir affiché une correction. Aujourd’hui, il remonte.

Apple lance une nouvelle gamme de produits

Apple a dévoilé hier sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables MacBook Pro, avec un nouvel ensemble de puces informatiques internes qui devraient remplacer celles haut de gamme d’Intel, que ce dernier commercialise depuis plus de dix ans. Après le lancement, le cours de l’action Apple a clôturé en hausse de 1,2%.

Les marchés de l’Est en hausse

Les marchés asiatiques étaient en hausse ce matin. Les indices China50, HKG50 et JPN225 étaient tous verts.

Le post Faits saillants du marché: Bitcoin près d’ATH, Disney entraîne DJ30 vers le bas, le pétrole atteint un nouveau sommet en 7 ans est apparu en premier sur Invezz.