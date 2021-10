Faits saillants du marché: Bitcoin s’approche de 60 000 $, pétrole toujours en hausse, Wall Street en chiffres positifs

La plupart des crypto-monnaies étaient dans le vert au cours des dernières 24 heures, y compris le Bitcoin (BTC / USD), qui approche les 60 000 $ avec une autre augmentation de 3%. La crypto avec la plus grande capitalisation boursière au monde, qui a récemment dépassé 1 000 milliards de dollars, atteint son plus haut niveau historique d’un peu plus de 64 000 dollars. Ethereum (ETH/USD) a gagné plus de 5%, en tête du top 10.

Le rallye pétrolier continue

Le pétrole continue de se redresser, dépassant les 81$ ce matin. Il n’a pas connu de tels niveaux depuis 2014. Les pénuries de gaz naturel, le ralentissement intentionnel de la production de l’OPEP et d’autres facteurs contribuent à la récente flambée des prix.

Wall Street en vert

Tous les secteurs du SP500 étaient au vert hier, reflétant une performance positive des actions américaines. L’indice a clôturé sur un gain quotidien de 1,7%. Les secteurs de l’informatique et des matériaux ont ouvert la voie, chacun avec une croissance de plus de 2 %. Walgreens Boots, la franchise de pharmacies, est en tête de l’indice avec un gain quotidien de 7,4%. Le NASDAQ a gagné 1,9% hier, tandis que le DJ30 a connu une augmentation de 1,6%.

Aujourd’hui, les rapports sur les ventes au détail devraient avoir un impact sur les marchés. Ils seront publiés à 12h30 UTC.

Les marchés de l’Est suivent l’exemple de Wall Street

Les marchés asiatiques ont suivi l’exemple de Wall Street ce matin. Les China50, HKG50 et JPN225 étaient tous verts aujourd’hui.

Une entreprise de traitement du cancer termine près de 12% de plus

Cellectis, une société de biotechnologie de l’édition de gènes, a clôturé hier 11,47 % de plus grâce aux données favorables des essais précliniques. Selon un rapport, le traitement contre le cancer de la société, UCARTEMSO, présente des résultats prometteurs issus d’essais précliniques.

Les marchés européens ouvrent également en hausse

Enfin, les UK100, GER40 et FRA40 ont ouvert en hausse aujourd’hui. Hier, le UK100 a fait une avancée significative, clôturant la journée en hausse de près de 1%. Avec cela, sa performance d’une année sur l’autre a dépassé 11%. L’avènement a été mené par les actions minières. Rio Tinto, BHP Group, Anglo American, Glencore et Antofagasta avaient gagné plus de 3% en fin de journée.

Ce matin, les marchés européens ont poursuivi leur tendance positive. Le plus gros vainqueur a été le GER40, 62 points de plus. Le UK100 a suivi, ouvrant 34 points plus haut. FRA40 a suivi de près avec un gain de 33 points par rapport à hier.

