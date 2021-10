Faits saillants du marché des actions : Nifty termine à 17 822, Sensex clôture au-dessus de 59 700 ; IndusInd Bank, les meilleurs gagnants de Bharti Airtel

India VIX était en baisse de 2% sur la cloche de clôture. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Points saillants des cours de Sensex, Nifty et des actions : Les marchés boursiers nationaux ont commencé la journée à plat avec un biais négatif, mais les haussiers ont pris le contrôle au fur et à mesure que la journée avançait, forçant les indices principaux à augmenter. S&P BSE Sensex a clôturé 445 points ou 0,75% de plus à 59 744 tandis que le NSE Nifty à 50 actions a bondi de 131 points ou 0,74% pour terminer à 17 822. Bank Nifty a gagné 0,43% pour clôturer à 37 741. Les marchés plus larges ont reflété la hausse. India VIX était en baisse de 2% sur la cloche de clôture. IndusInd Bank a grimpé de 5% pour terminer en tête des gagnants de Sensex, suivi de Bharti Airtel, HCL Technologies et Reliance Industries. Dans le rouge, Sun Pharma a perdu 1,33% en tant qu’action Sensex la moins performante, suivie par ITC, Power Grid et Ultratech Cement.

