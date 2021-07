Faits saillants du match 6 des finales de la NBA : regardez Giannis Antetokounmpo dominer

Les Milwaukee Bucks sont champions de la NBA, après avoir battu les Phoenix Suns lors du sixième match (oui, c’était vraiment des Bucks en six !)

Et quelle performance de The Greek Freak dans un match où cela comptait le plus. Il a eu un match pour les âges – 50 points, 14 rebonds, cinq blocs et – peut-être le plus important – il n’a raté que deux des 19 tirs de la ligne des lancers francs.

Si vous avez manqué l’un des moments forts du match décisif de mardi soir, voici la vidéo de la NBA avec tout ce que vous devez voir, y compris de nombreux moments incroyables d’Antetokounmpo :

Les 21 derniers vainqueurs MVP des finales NBA

Voir 21 photos