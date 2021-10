Faits saillants du verdict Pegasus de la Cour suprême

Le banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a déclaré qu’il est indéniable que la surveillance et le fait de savoir qu’une personne est menacée d’être espionnée peut affecter la façon dont une personne décide d’exercer ses droits.

Dans un revers pour le gouvernement Modi, la Cour suprême a nommé aujourd’hui un comité de trois membres de cyber-experts indépendants pour enquêter sur les allégations d’utilisation abusive du logiciel espion israélien Pegasus pour la surveillance de certaines personnes en Inde. Le tribunal a déclaré aujourd’hui que le comité avait été formé pour enquêter sur la fausseté et découvrir la vérité dans la rangée Pegasus et a ajouté que les allégations de violation du droit à la vie privée doivent être examinées. Le comité de trois membres sera dirigé par RV Raveendran, ancien juge de la Cour suprême. Le juge Raveendran supervisera le fonctionnement du panel de la cybersécurité, de la criminalistique numérique, des réseaux et du matériel et les trois membres sont Naveen Kumar Chaudhary, Prabaharan P et Ashwin Anil Gumaste. Le tribunal suprême a déclaré que l’ancien officier de l’IPS Alok Joshi et Sundeep Oberoi – président du sous-comité de (Organisation internationale de normalisation/Commission électrotechnique internationale/Comité technique conjoint) – aideraient le juge Raveendran à superviser la tâche du comité. Vous trouverez ci-dessous les principaux points saillants du jugement de la Cour suprême :

* « La justice doit non seulement être rendue, mais aussi être perçue comme telle », a déclaré le tribunal tout en rejetant la demande du Centre de lui permettre de nommer un comité d’experts pour enquêter sur les allégations d’utilisation du logiciel espion Pegasus pour la surveillance de certaines personnes en Inde .

* « Mute spectateur » : la Cour suprême a déclaré que chaque citoyen a besoin d’une protection contre la violation de la vie privée et la simple invocation de la sécurité nationale par l’État ne rend pas la cour un spectateur muet. Il a déclaré que l’État ne peut pas obtenir un laissez-passer chaque fois que le spectre de la «sécurité nationale» est soulevé. « La sécurité nationale ne peut pas être l’épouvantail que la justice se dérobe, du fait de sa simple évocation. Bien que cette Cour doive être circonspecte en empiétant sur le domaine de la sécurité nationale, aucune interdiction omnibus ne peut être invoquée contre le contrôle judiciaire », a déclaré la Cour.

* ‘Vague Denial’: Il n’y a eu qu’un vague démenti dans l’affidavit limité déposé par le Centre, ce qui ne peut pas être suffisant, a déclaré la plus haute juridiction.

* « L’effort consiste à défendre les aspirations constitutionnelles et l’état de droit » : la cour a déclaré qu’elle a toujours été consciente de ne pas entrer dans le fourré politique et a ajouté : nous laisser consommer par la rhétorique politique.

* « Inquiétude orwellienne » : citant le romancier anglais George Orwell, un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a déclaré : « Si vous voulez garder un secret, vous devez également vous le cacher. » Le tribunal suprême a également déclaré: «Les membres d’une société démocratique civilisée ont une attente raisonnable en matière de vie privée. La vie privée n’est pas la préoccupation singulière des journalistes ou des militants sociaux. Chaque citoyen indien doit être protégé contre les atteintes à la vie privée. C’est cette attente qui nous permet d’exercer nos choix, nos libertés et notre liberté ».

* « L’homme le plus pauvre de son chalet défie la Couronne » : la cour suprême a cité l’homme d’État britannique William Pitt, le comte de Chatham, pour insister sur le respect de la vie privée. Le banc a déclaré: «L’homme le plus pauvre peut, dans son chalet, défier toutes les forces de la Couronne. Il peut être fragile, son toit peut trembler, le vent peut souffler à travers lui, la tempête peut entrer, la pluie peut entrer mais le roi d’Angleterre ne peut pas entrer ! Toutes ses forces n’osent franchir le seuil de l’immeuble en ruine !

* « Violation à grande échelle des droits fondamentaux » : le tribunal a déclaré qu’il avait déjà pris des mesures similaires dans de nombreux cas lorsqu’il a constaté la violation à grande échelle des droits fondamentaux. « Une telle ligne de conduite a été adoptée par cette Cour dans diverses autres circonstances lorsque la Cour a jugé bon, compte tenu des faits et circonstances de l’affaire, d’enquêter sur la vérité ou la fausseté de certaines allégations, en tenant compte de l’importance publique et de la portée alléguée. et la nature de la violation à grande échelle des droits fondamentaux des citoyens du pays », a déclaré la magistrature.

* « La liberté de la presse est un pilier important de la démocratie » : la magistrature dirigée par le juge en chef NV Ramana a déclaré qu’il est indéniable que la surveillance et le fait de savoir qu’une personne est menacée d’être espionnée peut affecter la façon dont une personne décide d’exercer sa ou ses droits. « Un tel scénario pourrait entraîner une autocensure. Cela est particulièrement préoccupant lorsqu’il s’agit de la liberté de la presse, qui est un pilier important de la démocratie. Un tel effet paralysant sur la liberté d’expression est une attaque contre le rôle vital de chien de garde public de la presse, ce qui peut saper la capacité de la presse à fournir des informations précises et fiables », a déclaré la magistrature.

