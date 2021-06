Faits saillants et buts du Pays de Galles

26/06/2021 à 20:21 CEST

Le premier classé aux quarts de finale de l’Eurocup est sorti aujourd’hui à la Johan Cruyff Arena du duel entre le Danemark et le Pays de Galles. Les Danois ont remporté le prix après avoir battu, battu et fait disparaître une équipe galloise méconnaissable. Le joueur du Barça Martin Braithwaite a contribué à l’affichage de son équipe avec le quatrième but qui a scellé la victoire, en plus de promouvoir le second avec une passe décisive qui a été rebondie par Kasper Dolberg, un autre des protagonistes de l’après-midi avec son doublé.

FILLE

VACARME

gallois

Salle; C. Roberts (Williams, 40′), Rodon, Mepham, Davies ; Morrell (Wilson, 59′), Allen ; James (Brooks, 78′), Ramsey, Bale; Moore (T. Roberts, 78′).

Danemark

Schmeichel; Christensen, Kjaer (Andersen, 77′), Vestergaard ; Stryger Larsen (Boilesen, 77′), Hojbjerg, Delaney (Jensen, 59′), Maehle ; Damsgaard (Norgaard, 59′), Dolberg (Cornelius, 66′), Braithwaite.

Buts

0-1 M. 27 Dolberg. 0-2 M. 49 Dolberg. 0-3 M. 88 Maehle. 0-4 M. 90 Braithwaite.

Arbitre

Daniel Siebert (Allemagne). TA : Rodon (26′), Moore (40′), Brooks (80′), Bale (90′). TR : Wilson (90′).

Incidents

Assommer. Arène Johan Cruyff. 16 000 téléspectateurs.

Après un début plus favorable aux ‘Dragons’, après une demi-heure de jeu un ballon de Damsgaard a trouvé Dolberg, qui a produit un tir précis à mi-distance ajusté à droite du but auquel il a ajouté le premier dans l’après-midi pour les Nordiques et le huitième dans son compte personnel avec le Danemark.

Le danois ils ont grandi avec le but, et ont pu augmenter leur avantage quelques minutes plus tard dans un autre jeu de belle facture technique dans lequel la liaison Damsgaard-Dolberg fonctionnait à nouveau. Le milieu de terrain de la Sampdoria a été court pour l’attaquant niçois, qui a tenté de le stimuler.

Peu de temps après, avec une défaite du Pays de Galles face au défenseur Connor Roberts, blessé en s’étirant la jambe dans une course vers le bas de l’aile, Maehle a pardonné le deuxième au bord de la pause. Le but qui était autour du but du Pays de Galles arriverait dès le début de la seconde mi-temps, avec un course profonde à travers l’aile de Martin Braithwaite, dont le centre bas a heurté le défenseur Neco Williams, qui n’a pas réussi à dégager et a laissé le ballon pour Dolberg, qui a percé, avec classe, le but de Danny Ward à la 48e minute.

Avec l’équipe nationale galloise démantelée, Le Danemark a réussi à faire le troisième avec une volée de Mathias Jensen qui est parti en léchant le poteau de la Johan Cruyff Arena, où près de 4 000 Nordiques ont acclamé Dolberg lorsqu’il a été remplacé par Andreas Conrnelius à vingt minutes de la fin.

Mais les Danois ont su attendre pendant que le Pays de Galles brûlait ses dernières cartouches et dans les dernières minutes ont transformé une solide victoire en victoire, avec un but sur 89 de Maehle, qui a tiré sur le but gallois pour porter le score à 0-3 au tableau d’affichage, et avec un dernier but de Braithwaite au bord du hors-jeu en 94 celui du final 0-4.