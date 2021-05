Faits saillants et récapitulatif: Athletic Bilbao 1-3 Real Madrid Femenino

Le Real Madrid a joué son meilleur match depuis la trêve internationale lors de sa victoire complète 3-1 contre l’Athletic Bilbao à l’extérieur. Voici mes pensées immédiates et les faits saillants du match. Les notes des joueurs et le podcast d’après-match suivront.

David Aznar a sélectionné un onze qui semblait indiquer un retour à une normalité relative après beaucoup d’expérimentation avec 4-2-3-1 et Marta Corredera obtenant des minutes en attaque. Mais il est vite devenu clair que la formation n’était pas le 4-3-3 attendu. Au lieu de chercher à recevoir sur la ligne de touche, Sofia Jakobsson et Marta Cardona se sont positionnées de manière extrêmement étroite, occupant toute la ligne défensive en menaçant les canaux. Cela a permis à Kosovare Asllani de se déposer et de chercher un espace entre le 4-4-2 passif de l’Athletic Club au milieu du bloc. Afin de garder la largeur, les arrières latéraux Olga Carmona et Kenti Robles ont avancé de manière agressive. Maite Oroz et Teresa Abelleira contrôlaient des zones plus profondes et Aurélie Kaci parcourait le demi-espace en relation avec le mouvement de Cardona et Kenti. La discipline de Cardona et Jakobsson et l’engagement de l’équipe à maintenir un bon espacement étaient inattendus et n’avaient pas été observés dans les itérations précédentes du diamant 4-4-2 (ou 4-3-3 avec un faux neuf – même différence). Auparavant, l’utilisation des ailiers comme attaquants intérieurs conduisait à une déconnexion entre les tendances des joueurs et le rôle prévu, entraînant une occupation inadéquate de la ligne défensive et un retard de progression. Le renversement tactique de la journée a permis à certains des meilleurs footballeurs que Madrid ait joué toute la saison – très certainement depuis la pause internationale. À la 11e minute, le Real Madrid a frappé. Marta Cardona, qui avait l’air plus à l’aise que Sofia dans ce schéma, a reçu à l’intérieur sur le demi-tour et a pulvérisé une passe large à Olga. L’arrière gauche a rapidement mis une croix dans la boîte, que Kenti a ramassée et inversée pour une réduction. Cardona a continué sa course et a rencontré la livraison. Le tir dévié a mis le gardien à l’écart et a permis à Asllani d’envoyer un rebond sur le faible arrêt. Se sentant clairement, Cardona est revenue en forme de but avec un étourdissant absolu. Les mots ne peuvent pas rendre justice au but, alors regardez simplement: le Real Madrid a également pressé à partir d’une forme de diamant; Cardona et Jakobsson ont harcelé les arrières centraux tandis qu’Asllani surveillait le pivot. Tout passage vertical au-delà des trois avant serait attaqué par l’un des Kaci, Maite et Teresa. Madrid était tellement déterminé à rester dans sa structure qu’il l’a même maintenue dans des contextes plus profonds, se donnant une bonne menace de contre-attaque mais laissant également ses arrières latéraux quelque peu isolés défensivement. C’est l’application de la haute pression qui a permis à Las Blancas de prendre un excellent départ en seconde période. Maite Oroz a volé la possession et a tiré un tir bloqué que Kaci a ramassé avec aplomb. Bien sûr, avec les choses qui se passaient si bien, Madrid a dû concéder sans raison. Ivana n’a pas réussi à contrôler un centre et Lucía García a obtenu le but de consolation. Au moins, c’est une madrilène! L’Athletic Bilbao a commencé à cibler davantage Olga avec des combinaisons d’ailes et un arrière en maraude, mais ils manquaient de sorts prolongés sur le ballon pour tirer le meilleur parti de cette stratégie. À la 68e minute, Aznar a emballé son expérience tactique réussie en remplaçant Marta Corredera et Lorena Navarro pour Teresa Abelleira et Sofia Jakobsson, respectivement. La formation a changé pour un 4-2-3-1, avec Corredera fonctionnant comme un ailier gauche. Jessica Martínez a succédé à Cardona à la 80e minute et Madrid a vu le reste du match sans trop d’incident.