Faits saillants et récapitulatif: EDF Logroño 0-4 Real Madrid Femenino

Le Real Madrid a confortablement éliminé EDF Logroño 4-0 à l’extérieur. Voici mes réflexions immédiates sur le jeu. Notes des joueurs et pod d’après-match à suivre.

Les comparaisons entre les équipes masculines et féminines d’un même club peuvent souvent être surestimées à des fins narratives. Néanmoins, s’il y a une chose que David Aznar et Zinedine Zidane ont en commun, c’est le potentiel pour eux de superviser des files d’attente peu orthodoxes. Samedi, Zidane a joué deux arrières latéraux dans ce qui s’est essentiellement traduit par un 4-2-4 avec trois attaquants sans position. Un jour plus tard, Aznar a utilisé Marta Corredera et Olga Carmona ensemble, mais avec la première plus en avant que la seconde. Et, presque en hommage à l’absence de point focal traditionnel contre Eibar, Sofia Jakobsson a été utilisée à la pointe d’un 4-2-3-1. Kosovare Asllani a joué juste derrière elle, devant un duo de milieu de terrain central composé de Maite Oroz et Aurélie Kaci. Aznar a une histoire un peu géniale avec des formations à double pivot. Il a dominé la majeure partie de son mandat la saison dernière et était la forme prééminente au début de 2020/21. Cependant, il l’a mis au rebut, passant finalement à un 4-3-3. Vous pouvez voir pourquoi il a fait ce changement lorsque Madrid est revenu à deux au milieu du parc contre Logroño. Le triangle inversé a donné à Aznar une surcharge dédiée contre les défenses à deux attaquants et a atténué les insuffisances dans la supériorité positionnelle avec la supériorité numérique. En l’absence d’un 3v2, il y avait très peu de mouvement, de rotations de position ou de circulation de bille pour décaler les deux fronts d’opposition et accéder au double pivot à l’extérieur des ombres du couvercle. En conséquence, la plupart des possessions de Madrid se composaient de deux choses: un port de balle risqué et des passes verticales des arrières centraux et des balles dans les canaux depuis de larges zones. Comme cela a souvent été le cas cette saison, cela s’est avéré suffisant pour donner à Madrid la suprématie sur une opposition résolument plus faible. Après ne pas avoir menacé pendant une longue période, Jade Boho a offert un penalty à Madrid après avoir perdu la possession près de sa propre surface et avoir bêtement encrassé Asllani dans une tentative désespérée de rectifier son erreur. Le Suédois ne s’est pas trompé sur place. EDF Logroño a tenté de répondre. Mais leur obsession de suivre la première voie à chaque attaque a rendu difficile pour eux de capitaliser sur les chiffres d’affaires et de prendre pied dans le jeu. Chaque perte de possession de Madrid a eu peu de conséquences, car le ballon est retourné immédiatement aux All Whites.

Finalement, Madrid en a profité; Jakobsson s’est libéré après une interception ratée sur une tentative de passe au-dessus du sommet et a fait face à Marta Cardona pour la finition facile.

Les fans remettront en question l’utilisation de Corredera en tant qu’attaquante et la force de son implication dans la première mi-temps, mais Aznar s’en va probablement en souriant après un arrière droit naturel marqué grâce à une course d’ailier dans la surface. L’ajustement et l’optimisation soient damnés. Content de sa première expérience, Aznar a remplacé Corredera par Teresa Abelleira à la 64e minute. Jakobsson est sorti pour Lorena Navarro peu de temps après, ce qui en fait un 4-4-2 avec le milieu de terrain central Teresa jouant sur la gauche. Alors que Corredera collait beaucoup plus près du flanc, Teresa se glissa à l’intérieur à un degré extrême, laissant parfois Olga complètement seule sur la ligne de touche. Cela a un peu aidé la circulation du ballon de Madrid, mais son chevauchement de deux positions pouvait parfois rendre les distances de passe entre elle et l’aile trop longues.

Asllani a régulièrement reconnu le problème et a terminé son temps sur le terrain en opérant dans le demi-espace gauche, cherchant à relier le flux de possession au flanc et à progresser. Elle a remplacé Jessica Martínez à la 80e minute, suivie de Thaisa remplaçant Cardona. Ainsi, Madrid s’est transformé en un diamant 4-4-2, leur donnant un moyen plus stable de surcharger le milieu et leur permettant de voir le reste du match sans trop d’incidents. Eh bien, presque sans incidents: