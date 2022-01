Faits saillants et résultats de la NBA : Jeux d’aujourd’hui, 10 janvier

OKLAHOMA CITY THUNDER 95 – DENVER NUGGETS 99

Jokic s’est retrouvé avec un match difficile et a dû se tourner vers un coéquipier qui n’a pas connu une bonne saison jusqu’à présent. Austin Rivers, avec un 3 points à égalité et un 2 points pour donner l’avantage aux Nuggets, était son deuxième à bord. Le meneur de garde a marqué 22 points, le même que le centre serbe, et entre les deux ils ont battu OKC dans leur antre. Denver a remporté plus de matchs sur la route, onze, qu’à domicile, neuf.

HOUSTON ROCKETS 123 – MINNESOTA TIMBERWOLVES 141

Les Wolves, avec les quatre quarts marquant plus de trente points chacun, ont remporté une victoire d’ailier. Towns (40) a mené une nuit de douleur pour Houston, qui n’est pas revenu sur la ligne de ses victoires consécutives d’il y a un mois.

BLAZERS PORTLAND TRAIL 103 – ROIS DE SACRAMENTO 88

Lillard et McCollum ne jouent toujours pas et Simons (31 ans) en profite pour jouer à parts égales le réalisateur et le tireur. Powell n’était pas non plus sur le protocole, et les Blazers n’ont pas semblé le remarquer non plus, ce qui en dit très peu sur ces Kings étourdis, qui ont leur quatrième défaite consécutive et ne montrent aucun signe d’amélioration.

LOS ANGELES CLIPPERS 106 – ATLANTA HAWKS 93

Amir Coffey (21 ans) a été l’as de la manche des Clippers contre les Hawks. Les secondes donnent encore une mauvaise impression. Sur cette tournée de l’Ouest, ils ont remporté deux victoires sur six possibles. Ceux de Lue comptaient huit joueurs à deux chiffres. Serge Ibaka n’a raté qu’un de ses huit tirs depuis le terrain.

ORLANDO MAGIC 100 – WASHINGTON WIZARDS 102

Les Wizards ont sorti leur meilleure équipe défensive sur le dernier jeu pour empêcher le Magic de remporter la victoire. Harris n’a pas pu battre Beal (20 ans) et Okeke n’a pas pu battre Kuzma (27) dans cette double tentative avec le chronomètre presque à zéro. Ross (32 ans) a été le meilleur à Orlando un jour de plus.

RAPTORS DE TORONTO 105 – PÉLICANS DE LA NOUVELLE-ORLÉANS 101

Les Raptors se retrouvent à nouveau avec un autre match pour eux avec VanVleet (32) et Siakam (29) comme rois du court. L’équipe canadienne progresse dans l’Est sans faire beaucoup de bruit. Les Pélicans n’avaient pas Willy et avaient Ingram (22) comme meilleur buteur.

FILETS DE BROOKLYN 121 – EPERONS DE SAN ANTONIO 119

La recrue Cam Thomas frappe le panier gagnant à 1,4 seconde de la fin de la prolongation. Brooklyn a subi cinq défaites consécutives à domicile. Lire la chronique.

LAKERS DE LOS ANGELES 119 – GRIZZLIES DE MEMPHIS 127

Les Lakers terminent sur leurs quatre victoires d’affilée laissant une mauvaise impression face à quelques Grizzlies boiteux, qui ne s’arrêtent pas. Lire la chronique.

DALLAS MAVERICKS 113 – CHICAGO BULLS 99

Dallas commence à devenir très sérieux. Cela fait six d’affilée. Chicago avait neuf ans et sa séquence a été interrompue. Triple-double pour Doncic. Lire la chronique.

GOLDEN STATE WARRIORS 96 – CLEVELAND CAVALIERS 82

Le gardien des Warriors est hors jeu depuis deux ans et demi en raison de quelques blessures graves. 17 points dans son retour émouvant sur les pistes. Lire la chronique.