Faits saillants et résultats de la NBA : Jeux d’aujourd’hui, 2 décembre

LOS ANGELES CLIPPERS 115 – ROIS DE SACRAMENTO 124

Les Kings ont battu les Lakers à domicile avec trois prolongations et ont de nouveau pris d’assaut le Staples Center. Juste un jour après que les Lakers aient pris leur revanche à Sacramento. Ceux en violet ont bien récupéré, contrôlant bien dès le départ et ne laissant aucune option à un éventuel retour. Fox (24) et Davis (23) ont été les meilleurs buteurs de ce match.

ORLANDO MAGIC 108 – DENVER NUGGETS 105

Les Nuggets perdent de l’argent et aussi l’illusion. Rivers et Hyland ont été sortis de la dynamique par les protocoles contre le coronavirus et Porter vient de se faire opérer. Le match en Floride était très différent du précédent, la victoire contre le Heat, à Orlando ils ont souffert jusqu’à ce qu’ils tombent. Une mauvaise deuxième partie les a condamnés. Cole Anthony, de retour, menait avec 24 points, 8 rebonds et 7 passes décisives.

OKLAHOMA CITY THUNDER 110 – FUSÉES HOUSTON 114

Un jeu spectaculaire de Jae’Sean Tate (32 + 10 + 7 + 5) a devancé les 39 points de Shai Gilgeous-Alexander. Le duel est allé du même côté, pour les Rockets grâce à un dernier quart-temps très réussi où ils ont tracé un -10. Quatrième d’affilée par Houston, qui se rapproche de l’Oklahoma au classement.

WASHINGTON WIZARDS 115 – MINNESOTA TIMBERWOLVES 107

Malgré le succès de Towns, auteur de 34 points et 10 rebonds, la défense des Wizards s’est encore imposée. Le dernier quart-temps a coûté cher aux Wolves, ainsi que la victoire. Dans l’équipe locale, Harrell s’est démarqué et ses 27 points avec un seul échec dans les field goal.

INDIANA PACERS 111 – ATLANTA HAWKS 114

Un 3 points de Jeremy Lamb a rapproché les Pacers d’un à la dernière minute, Young a obtenu deux lancers francs et un deuxième triple, celui signé par Malcolm Brogdon, n’a pas forcé les prolongations. Trae (33) était le meilleur des Hawks sans McMillan, perdu par contact direct, et ils retrouvent le chemin de la victoire après avoir chuté avec les Knicks.

MIAMI HEAT 85 – CAVALIERS DE CLEVELAND 111

Victoire retentissante des Cavaliers au domicile du Heat le jour même où une blessure grave comme celle d’Adebayo était confirmée. L’amour a bien mené. Lire la chronique.

MILWAUKEE BUCKS 127 – CHARLOTTE HORNETS 125

Tir gagnant pour Giannis, qui, avec un grand match, a laissé la meilleure soirée de LaMelo Ball en rien. Huitième victoire de suite pour les Bucks. Lire la chronique.

PÉLICANS DE LA NOUVELLE ORLÉANS 107 – DALLAS MAVERICKS 139

Dallas a cassé le match à coups de machette au cours du premier quart-temps et a ouvert un avantage auquel son rival n’a pas fait face. Doncic dominait clairement. Lire la chronique.

BOSTON CELTICS 88 – SIXERS DE PHILADELPHIE 87

L’équipe verte l’emporte sur les Sixers dans une finition tachycardique. Deuxième victoire consécutive et cinquième en sept matchs. Boston s’améliore. Lire la chronique.