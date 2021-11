Faits saillants et résultats de la NBA : Jeux d’aujourd’hui, 2 novembre

LOS ANGELES CLIPPERS 99 – OKLAHOMA CITY THUNDER 94

La cavalerie est arrivée au Staples Center à temps. Les Clippers ont dû serrer à la fin et Paul George et Reggie Jackson, en raison de l’absence d’un finisseur comme Kawhi, ont tiré la voiture. L’attaquant a été le meilleur du match avec 32 points. Le Thunder s’est essoufflé à la fin, échouant sur trop de possessions importantes, et ils n’ont toujours pas gagné sur la route.

PHILADELPHIA SIXERS 113 – BLAZERS PORTLAND TRAIL 103

Lors d’une nuit où Lillard a reçu des chants agréables des tribunes des Sixers, il a fini par regarder un autre match gris du meneur des Blazers (13 ratés en 20 tentatives) et avec une dernière plainte, assurant que le moment était venu de montrer sa qualité. . Les locaux, non seulement sans Simmons mais aussi sans Harris qui est dans le protocole sanitaire, se sont appuyés sur Seth Curry (23 ans) et Georges Niang (21 ans) pour ajouter une autre victoire, la cinquième.

ATLANTA HAWKS 118 – WASHINGTON WIZARDS 111

Les Hawks ont travaillé en attaque mais aussi en défense, arrêtant un Bradley Beal supérieur en première mi-temps et bas dans une seconde où il avait plus de mal à terminer avec 24 points. Trae Young, profitant des lancers francs, et Clint Capela, fermant la zone aux autres, ont joué un rôle important dans leur triomphe.

KNICKS DE NEW YORK 104 – RAPTORS DE TORONTO 113

OG Anunoby a battu son record de points NBA, le laissant à 36, pour mener quelques Raptors où Trent (26 ans), VanVleet (17), Mykhailiuk (15) se sont également démarqués… La défaite est la deuxième de la saison pour les Knicks.

MINNESOTA TIMBERWOLVES 97 – ORLANDO MAGIC 115

Surprenant, par la force, jeu remporté par le Magic au domicile des Loups. Et ils devront faire attention à la cheville foulée de Russell, qui n’a pas bien joué non plus. Franz Wagner, appuyé sur une masse, et Cole Anthony, meneur de jeu de deuxième année, ont récolté 59 points entre les deux pour diriger leur équipe.

INDIANA PACERS 131 – ÉPERONS SAN ANTONIO 118

Duarte (18) travaille également avec LeVert (16). La paire extérieure s’est bien rattrapée avec McConnell, qui les dirigeait, et avec Sabonis et Turner… Les cinq partants étaient de trop pour un Spurs qui n’a pu que faire le point dans l’Indiana.

CHARLOTTE HORNETS 110 – CAVALIERS DE CLEVELAND 113

Superbe disposition des Cavaliers au premier quart-temps. Ensuite, ils ont su garder l’avantage. Ricky Rubio, mauvais dans le tir mais bon dans la direction. Lire la chronique.

MEMPHIS GRIZZLIES 106 – DENVER NUGGETS 97

Le gardien des Memphis Grizzlies Ja Morant a donné une leçon offensive lors de la victoire sur les Denver Nuggets avec 26 points. Campazzo, 2 buts. Lire la chronique.

BOSTON CELTICS 114 – CHICAGO BULLS 128

Les Celtics tombent à Chicago après avoir gagné par 19 points au troisième quart. Smart critique les deux stars de son équipe. Il y a 5 défaites en 7 matchs. Lire la chronique.