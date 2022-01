Faits saillants et résultats de la NBA : les matchs d’aujourd’hui, le 12 janvier

Washington Wizards 122-Oklahoma City Thunder 118

Deuxième victoire suivie de Washington. Les Wizards ont battu le Thunder d’Oklahoma City dans les derniers instants grâce à un triple de Kentavious Caldwell-Pope avec 31 secondes à jouer. Kyle Kuzma, qui a clôturé le duel sur un lancer franc, a été le meilleur buteur de la capitale avec 29 points. Gilgeous-Alexander était lui du match avec 32. Cinquième défaite d’affilée pour OKC.

Raptors de Toronto 95-Phoenix Suns 99

Les Phoenix Suns sont encore une fois la meilleure équipe de la NBA. La franchise de l’Arizona s’est imposée à Toronto et a profité de la défaite de Golden State à Memphis pour revenir en tête de la Conférence Ouest avec 31 victoires en 40 matchs. Ils l’ont emporté dans un « vrai combat », selon les mots de Monty Williams, leur entraîneur, et avec une belle contribution finale de Devin Booker (16 points). Chris Paul a atteint 15 points et 12 passes décisives. Trois joueurs des Raptors ont franchi la barre des 20 points : Anunoby (25), Siakam (22) et VanVleet (21).

Pélicans de la Nouvelle-Orléans 128-Minnesota Timberwolves 125

Brandom Ingram était le héros de la victoire des Pélicans de la Nouvelle-Orléans contre les Timberwolves du Minnesota. L’attaquant a marqué 10 de ses 33 points dans les 73 dernières secondes du match. En 1:13, il a enchaîné trois triples d’affilée (plus un lancer franc supplémentaire), le dernier avec seulement 1,3 seconde à faire pour clore le duel et qui a placé le final 128-125. Il a eu une belle bagarre avec Anthony Edwards : 28. Karl-Anthony Towns a terminé 26 et D’Angelo Russell avec 18 et 10 passes.

Chicago Bulls 123-Detroit Pistons 87

Les Chicago Bulls se musclent avant d’accueillir les Brooklyn Nets. La franchise de l’Illinois a consolidé sa première position dans la Conférence Est après avoir battu les Detroit Pistons avec 22 points de Nikola Vucevic et 20 de DeMar DeRozan. Les Pistons dépassent déjà la barre des 30 défaites avec 31.

Memphis Grizzlies 116-Golden State Warriors 108

Memphis menace la NBA. Les Grizzlies ont battu les Golden State Warriors de Stephen Curry (27 points) avec un magnifique Ja Morant : 29 points. Ils sont quatrièmes à l’Ouest. Lire la chronique ici.

Clippers de Los Angeles 87-Nuggets de Denver 85

Campazzo est à sec : 0/10 lors des deux derniers matchs. Les Clippers de Los Angeles rallient 25 points aux Denver Nuggets. La base argentine n’a pas marqué en jeu. Contre l’Oklahoma, pareil. Lire la chronique ici.