Faits saillants et résultats de la NBA : les matchs d’aujourd’hui, le 18 novembre

SOLEIL DE PHOENIX 105 – DALLAS MAVERICKS 98

Les Suns, avec un Chris Paul bas de gamme, se sont débarrassés des Mavericks au quatrième quart. Les Texans ont bien résisté sans Luka Doncic, qui a été exclu pour ce match en raison d’une entorse à la cheville et d’une gêne au genou. Booker mit le fermoir. Hardaway (22 ans) et Porzingis (21 ans) ont supporté le poids de Dallas, mais cela n’a pas suffi.

OKLAHOMA CITY THUNDER 101 – FUSÉES HOUSTON 89

Lu Dort (34 points) a mené la victoire du Thunder. L’équipe d’Oklahoma laisse la plaie ouverte pour les Rockets, une équipe qui n’est pas inférieure par les noms mais par ce qu’elle montre en ce début de saison. Les locaux ont contrôlé le match et ont laissé la victoire pratiquement acquise en troisième période. Houston continue avec un seul match gagné.

MINNESOTA TIMBERWOLVES 107 – SACRAMENTO KINGS 97

Pour Tristan Thompson, une telle perte pour les Kings était inacceptable. Peut-être parce qu’il voit que le niveau de ces deux équipes est égal. Ils n’étaient qu’à dix à l’extérieur, mais Minnesota a remporté une victoire en neuf matchs et c’est logiquement que Sacramento a voulu en profiter. Edwards (26) et Towns (22) étaient les meilleurs de l’équipe de Finch.

NEW YORK KNICKS 98 – ORLANDO MAGIC 104

Gros succès pour le Magic au Madison Square Garden. L’une des pires équipes de cette campagne a éliminé la race et a remporté l’une des plus grandes scènes. Ross (19 points) a été le meilleur buteur, bien que Wagner ait pris du retard et ait également marqué un chelem décisif à deux mains.

MIAMI HEAT 113 – PÉLICANS DE LA NOUVELLE ORLÉANS 98

Willy est toujours hors jeu dans un Pelicans approchant la frontière des vingt matchs avec seulement deux victoires à son actif. Jimmy Butler (31 + 10 + 10) a réalisé un triple-double pour égaliser ce match unique à Miami.

BLAZERS PORTLAND TRAIL 112 – CHICAGO BULLS 107

Les Trail Blazers ont radicalement changé ce match au quatrième trimestre. Ils perdaient par huit à dix minutes de la fin et ont terminé en tête. McCollum a corrigé un match sombre avec des paniers menant Portland en tête, puis des lancers francs de Lillard, Nurkic et Little ont prétendu gagner.

CHARLOTTE HORNETS 97 – WASHINGTON WIZARDS 87

Freinant la très belle séquence des Wizards, qui dominaient la Conférence Est sans à peine trébucher. A Charlotte, ils ont souffert et ont fini par perdre. Les Hornets les ont pénalisés en défendant bien les triples et en protégeant le rebond.

DETROIT PISTONS 97 – INDIANA PACERS 89

Cade Cunnigham ne correspond toujours pas à la NBA en matière de sélection de tir (6/18), mais Detroit a grandi depuis qu’il est sur le terrain. Quatrième victoire. Ce sont les Pacers qui ont payé, surtout dans un très mauvais dernier quart.

ATLANTA HAWKS 110 – BOSTON CELTICS 99

Les Celtics, menés par un bon Tatum (34 ans), ont tenté de forcer un Hawks faible en ce début de saison, mais les McMillan’s reprennent du poil de la bête. Ils ont battu les verts sans trop de peine et les ont égalés avec des victoires : sept. Collins (20) et Huerter et Reddish (19), les meilleurs sites.

FILETS DE BROOKLYN 109 – CAVALIERS DE CLEVELAND 99

Ricky Rubio et Darius Garland, ‘RickyLand’, sont restés aux commandes la nuit du retour de Love et ils ont bien serré les Nets à la maison. Lire la chronique.

MILWAUKEE BUCKS 109 – LAKERS DE LOS ANGELES 102

Ils ont tenu le plus longtemps possible les Lakers face à Antetokounmpo des grands rendez-vous (47 points). Ce tour de l’Est commence par une défaite. Lire la chronique.