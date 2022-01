Faits saillants et résultats de la NBA : les matchs d’aujourd’hui, le 1er janvier

INDIANA PACERS 106 – CHICAGO BULLS 108

Non seulement il a récupéré le ballon, même s’il n’était pas considéré comme valable, mais il a ensuite marqué un trippant à une jambe tandis que le klaxon sonnait à la fin pour gagner. DeMar DeRozan était la star de la dernière journée de 2021 avec son tir contre les Pacers. L’avant-garde n’a pas fait un bon match (8/24 tirs), mais il a décidé. L’union de Domantas Sabonis et Caris LeVert n’a pas suffi à arrêter les Bulls, qui restent leaders de leur division et avec six victoires consécutives.

SACRAMENTO KINGS 96 – DALLAS MAVERICKS 112

Les Kings sont à nouveau désarmés et de mauvaise humeur dans leurs rangs après que Harkless ait quitté le banc après s’être disputé avec quelques coéquipiers. Les Mavericks, sans Doncic pour le moment, se sont appuyés sur Porzingis et Brunson pour s’imposer.

BOSTON CELTICS 123 – SOLEIL DE PHOENIX 108

Le triple-double de Robert Williams auquel il a également ajouté cinq contres et sans tirs manqués était de trop, ainsi que le bon travail de Brown et Smart (24 ans) pour désarmer le dauphin, qui avait Booker et Paul mais qui manque encore de en espèces. Les défaites d’affilée pour les verts sont terminées, on était déjà trois lors de ces soirées.

CAVALIERS DE CLEVELAND 118 – ATLANTA HAWKS 121

Quasiment seul c’est à Love (35) de s’occuper des Hawks, irréguliers cette saison. Ce sont deux lancers francs de Trae Young, après la faute d’Okoro, qui ont fait l’avantage final, puisque Kevin Pangos a raté le tir qui aurait forcé la prolongation à Cleveland.

RAPTORS DE TORONTO 116 – LOS ANGELES CLIPPERS 108

Quand Ibaka est revenu à Toronto, il n’y avait pas de bon match pour lui ou son équipe. VanVleet, Anunoby et Siakam ont parfaitement fait équipe pour offrir aux Canadiens une victoire courageuse. Lue est également faible à Los Angeles.

FUSÉES HOUSTON 110 – MIAMI HEAT 120

Butler (37 ans) était le leader de son équipe à Houston. Au Toyota Center, ils marquent une séquence qui dure déjà cinq fois de suite et menace les positions d’honneur de la Conférence Est. Garuba a quitté le match sans se présenter.

MEMPHIS GRIZZLIES 118 – EPERONS SAN ANTONIO 105

Morant (30) a terminé meilleur joueur de ce match. Le meneur a accéléré le rythme et se présente à nouveau comme la star dont les Grizzlies ont besoin pour réaliser des matchs comme celui-ci. Aldama avait treize minutes.

OKLAHOMA CITY THUNDER 95 – NEW YORK KNICKS 80

La défense des Knicks n’est pas offensive, mais aucune n’a fonctionné en OKC. Défaite à la limite du ridicule chez les Thunder. Dans un match fade, dans l’ensemble, Shai Gilgeous-Alexander a été le meilleur des locaux avec 23 points. Il y a treize victoires pour Daigneault dans cette campagne. Deck n’a plus joué.

UTAH JAZZ 120 – MINNESOTA TIMBERWOLVES 108

Mitchell (39 ans) a connu l’un de ses meilleurs matchs de l’année qui s’est déjà terminé. Bogdanovic et Clarkson étaient ses écuyers en attaque pour terminer sereinement contre les Timberwolves, qu’ils ont battus pour confirmer la sixième victoire consécutive et la treizième des quinze derniers.

LOS ANGELES LAKERS 139 – PORTLAND TRAIL BLAZERS 106

L’avant-match de LeBron James contre les Trail Blazers battus. Un coup de poing à la table de l’attaquant d’Akron avec 43 points et 14 rebonds. Lire la chronique.