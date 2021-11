Faits saillants et résultats de la NBA : les matchs d’aujourd’hui, le 23 novembre

Washington Wizards 103-Charlotte Hornets 109

Charlotte était de retour sur la piste gagnante après avoir pris d’assaut Washington ce matin. Les Hornets ont une brillante fiche de 6-1 au cours des sept derniers matchs – seuls les Hawks d’Atlanta ont été en mesure de vaincre une équipe amusante à regarder et dotée d’un potentiel énorme. Rozier était capital avec 32 points et un 8/11 presque parfait du triple. Belle performance de LaMelo Ball : 28 points et 13 rebonds. La troisième défaite des Wizards au cours des quatre derniers matchs malgré les 24 points de Harrell.

Atlanta Hawks 113-Oklahoma City Thunder 101

Atlanta va fort à domicile. Les Hawks ont battu Okahoma et ont ajouté leur cinquième victoire consécutive, tous à domicile. Ils sont 8-1 à State Farm Arena cette année… mais 1-8 loin de là. Trae Young était en charge du tir du Thunder avec 30 points (5/9 en triple). Gabriel Deck n’a joué qu’une minute dans un match où tout s’est joué au troisième quart quand OKC n’a pu marquer que 11 points.

Boston Celtics 108-Houston Rockets 90

Boston a creusé un peu plus la blessure d’un Rockets sans destin : ils ont déjà enchaîné 15 défaites consécutives. Les Celtics, quant à eux, en ont trois sur trois et quatre lors des cinq derniers matchs. Jaylen Brown est revenu avec Boston après avoir raté les huit derniers matchs en raison d’une blessure et a terminé avec 19 points en 23 minutes sur le terrain. Jayson Tatum a été le meilleur marqueur du match avec 30 points.

Chicago Bulls 77-Indiana Pacers 109

Slap d’Indiana à Chicago ce matin. Les Pacers ont dominé dès la première minute des Bulls qui n’étaient à aucun moment à l’aise et qui ont abandonné lorsqu’ils ont constaté que leur rival réalisait des écarts à deux chiffres au tableau d’affichage. Domantas Sabonis a été le meilleur du duel avec 21 points et 11 rebonds. DeRozan (18) et LaVine (17), le seul quelque chose d’acceptable dans les locaux.

Milwaukee Bucks 123-Orlando Magic 92

Milwaukee est entré dans l’histoire ce matin contre Orlando. Le +41 (77-36) est le plus gros avantage des Bucks à la mi-temps. C’est aussi le plus gros handicap de l’histoire du Magic au cours de cette même période. Et pour y parvenir, les locaux n’avaient pas besoin de la meilleure version de Giannis Antetokounmpo, qui a récolté 12 points, 8 rebonds et 9 passes décisives. C’est la quatrième victoire consécutive des Bucks, qui n’ont pas encore perdu depuis que Middleton, Holiday et Anteto se sont remis ensemble dans les cinq de départ.

San Antonio Spurs 111-Phoenix Suns 115

Phoenix est imparable. Les Suns ont battu le Texas et ont enregistré leur 13e victoire consécutive, égalant leur troisième meilleure séquence de tous les temps. Le meilleur, 17 depuis le 28 décembre 2006 et le 29 janvier 2007. Les Spurs, quant à eux, ont le deuxième pire départ de leur histoire avec une fiche de 4-12 après avoir perdu huit des dix derniers matchs. Belle performance de Deandre Ayon avec 21 points et 14 rebonds. Devin Booker, 23 points avec un triplé 4/7.

Sacramento Kings 94-Philadelphie 76ers 102

Les Kings n’ont pas bien fait le dicton et sont tombés sur les débuts d’Alvin Gentry sur le banc face à un Sixers qui a trouvé un certain soulagement sans Joel Embiid. Le pivot camerounais a déjà huit matchs absents en raison des protocoles anti-COVID et son équipe en a fait les frais : seulement deux victoires sur cette période. Maxey a porté le poids offensif à Philadelphie avec 24 points. Sacramento a commis les mêmes torts que Luke Walton.

Cleveland Cavaliers 112-Brooklyn Nets 117

Ricky et les Cavs font transpirer les Nets de Kevin Durant. Cleveland est resté sur le tableau d’affichage jusqu’au quatrième quart et s’est battu jusqu’à la fin. Bonne performance du meneur : 16 points, 7 sacs et 5 passes décisives. Lire la chronique ici.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans 96-Minnesota Timberwolves 110

Willy surprend ce que ses pélicans ne font pas. Belle progression pour le pivot espagnol dans la rotation des Pélicans jusqu’à ce qu’il marque un double-double avec un seul raté sur les tirs. Les Loups, oui, montent. Lire la chronique ici.