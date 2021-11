Faits saillants et résultats de la NBA : les matchs d’aujourd’hui, le 25 novembre

Orlando Magic 99-Charlotte Hornets 106

Charlotte a pris sa vitesse de croisière. Les Hornets ont remporté la septième victoire lors de leurs huit derniers matchs à Orlando et ont déjà une fiche de 12-8. Ils sont en position de play-off. Ils l’ont emporté avec 27 points de Terry Rozier et 22 de LaMelo Bell à certains Magic qui continuent de souffrir en NBA : ils sont derniers de la Conférence Est avec seulement quatre victoires.

Houston Rockets 118-Chicago Bulls 113

Deuxième glissade de Chicago. Les Bulls sont tombés aux mains des Rockets, l’une des pires équipes de la NBA, après avoir chuté lors du dernier match contre les Indiana Pacers. Les 28 points de Zach LaVine étaient inutiles. Daniel House a été le meilleur buteur de Houston avec 18 points (4/4 contre 3s) sur le banc.

Memphis Grizzlies 113-Toronto Raptors 126

Toronto a remporté une importante victoire à l’extérieur. Les Raptors ont gagné à Memphis après une première mi-temps douteuse grâce à Gary Trent : il a marqué 17 de ses 26 points au quatrième quart. VanVleet a tiré jusqu’à 23. Ja Morant était à nouveau le meilleur des Grizzlies avec 23 points, 9 passes et 6 rebonds.

Milwaukee Bucks 114-Detroit Pistons 93

Milwaukee a remporté sa sixième victoire à égalité après avoir battu Detroit. Depuis le retour de Khris Middleton, les Bucks n’ont pas perdu. L’attaquant a terminé avec 11 points, 9 rebonds et 4 passes décisives. De son côté, Giannis Antetokounmpo a atteint 33 avec 7 sacs et 5 passes de panier. Lyles a été le meilleur marqueur des Pistons avec 19 points.

Minnesota Timberwolves 113-Miami Heat 101

Les Loups sourient à nouveau. Minnesota a ajouté sa cinquième victoire consécutive contre Miami grâce à un Anthony Edwards exceptionnel. Le numéro un 2020 a terminé avec 33 points et 15 rebonds. Beasley, quant à lui, a marqué 29 et D’Angelo Russell, 20. À Miami, Adebayo et Robinson ont été les meilleurs buteurs avec 18 et 17 points, respectivement.

Oklahoma City Thunder 104-Utah Jazz 110

Le Jazz a souffert pour reprendre le chemin de la victoire. Utah a pris l’Oklahoma grâce à une dernière poussée de Donovan Mitchell. Le meneur a marqué 6 de ses 13 points à la dernière minute pour vaincre une jeune équipe dans laquelle Gabriel Deck n’a pas joué une seule minute. Dort était le meilleur à domicile avec 27 buts. Clarkson était le seul sur la route à atteindre 20.

San Antonio Spurs 106-Atlanta Hawks 124

Sixième victoire consécutive pour les Hawks, qui en sont à leur plus longue séquence positive jusqu’à présent cette saison. Et tout cela grâce, bien sûr, à Trae Young. Le meneur a atteint 30 points (31) pour la septième fois cette saison, trois dans cette séquence de victoires consécutives. Murray, 22 ans, et Forbes, 23 ans, les meilleurs de San Antonio.

Sacramento Kings 125-Portland Trail Blazers 121

Sacramento a mis fin à la séquence de quatre victoires consécutives de Portland. Fox et Hield, 21 et 22 points, respectivement, étaient les coupables. Les 32 buts de Damian Lillard ou les 28 de Nurkic étaient inutiles.

Indiana Pacers 116-Lakers de Los Angeles 124

Le roi rugit dans l’Indiana. LeBron a été capital en prolongation pour la victoire des Lakers sur les Pacers. Il a terminé avec 39 points, dont 8 dans les 5 dernières minutes. Lire la chronique ici.

Cleveland Cavaliers 115-Phoenix Suns 120

Ricky Rubio reste aux portes devant ses ex de Phoenix. Le joueur espagnol a raté deux lancers francs décisifs devant ses anciens Suns. Les Cavs, malgré cela, ont poussé les finalistes de la NBA à la limite. Lire la chronique ici.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans 127-Washington Wizards 102

Nouveau coup dur sur la table de Willy Hernangómez. Le centre a profité d’une nouvelle opportunité lors de la victoire des Pélicans face aux Wizards. Il a clôturé avec 13 points, 7 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres. Lire la chronique ici.

Boston Celtics 104-Brooklyn Nets 123

Durant et les Nets mettent fin à la bonne dynamique de Boston. Il n’y avait aucune option pour Boston malgré la reconquête de Brown cette semaine. Le favori oriental fait respecter sa loi dans le Jardin avec Durant. Lire la chronique ici.

Golden State Warriors 116-Philadelphie 76ers 96

Les Warriors, la 100e équipe. Golden State bat les Sixers après avoir regagné 19 points. C’est la seule équipe qui a dépassé les cent points dans tous ses matchs. Lire la chronique ici.