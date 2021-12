Faits saillants et résultats de la NBA : les matchs d’aujourd’hui, le 3 décembre

New York Knicks 115-Chicago Bulls 119

Chicago a ajouté sa deuxième victoire consécutive après avoir battu les Knicks de New York à Madison. Et il ne l’a pas fait facilement après avoir gaspillé l’avance de +19 qu’ils avaient obtenue au début du troisième quart. Un revenu basé sur les performances de Zach LaVine (27), Vucevic (27) et DeMar DeRozan : le gardien a marqué 34 points, dont 18 au quatrième quart-temps. Julius Randle a été le pilier avec 30 buts des Knicks revenant à 50% des victoires (11-11) après avoir cumulé deux défaites consécutives.

Raptors de Toronto 97-Milwaukee Bucks 93

Toronto a profité de la deuxième absence cette saison de Giannis Antetokounmpo pour battre un Bucks qui a atterri au Canada après avoir enchaîné huit victoires consécutives. L’attaquant grec était absent en raison d’un problème au mollet droit qui ne devrait pas dépasser quelques jours de repos : « Il souffre un peu », a déclaré Mike Budenholzer, son entraîneur après la défaite. Fred VanVleet était l’exécuteur testamentaire de Milwaukee avec 29 points. Anteto n’était pas la seule victime chez les visiteurs : Brook Lopez ne l’était pas après avoir subi une opération du dos à Los Angeles. Il n’y a pas de date pour son retour.

Portland Trail Blazers 83-San Antonio Spurs 114

Portland ne lève pas la tête et ajoute contre San Antonio, l’une des pires équipes cette saison, sa 12e défaite cette saison en 23 matchs. C’est le quatrième des cinq derniers matchs. Et tout cela, sans Damian Lillard, descend les dix prochains jours pour une tendinopathie du bas ventre. Six joueurs des Spurs ont dépassé les dix points.

Memphis Grizzlies 152-Oklahoma City Thunder 79

Memphis remporte la plus grande victoire de l’histoire de la NBA. Les Grizzlies ont battu le Thunder d’Oklahoma City par 73 points. Ils battent un record de près de 30 ans. Santi Aldama réalise son meilleur match depuis son arrivée dans la Ligue. Lire la chronique ici.

Phoenix Suns 114-Detroit Pistons 103

Les Soleils ne se fanent pas : il y a déjà 18 victoires d’affilée. Phoenix a battu Detroit avant d’affronter à nouveau Golden State, cette fois-ci. Bon Paul. Cunningham en portait un du repêchage. Lire la chronique ici.