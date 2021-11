Faits saillants et résultats de la NBA : les matchs d’aujourd’hui, le 30 novembre

Philadelphia 76ers 101-Orlando Magic 96

Les Sixers prennent de l’air dans une saison très difficile, en raison de blessures et du drame de Ben Simmons, après avoir battu le Magic d’Orlando. La franchise de Floride est déjà la pire équipe de la NBA avec 18,2% de victoires (4-18). Franz Wagner, avec 27 points, a été le meilleur buteur du match, tandis que Seth Curry était le meilleur tireur de la maison avec 24. Joel Embiid a terminé avec 16 points et 13 rebonds.

Chicago Bulls 133-Charlotte Hornets 119

Grand match des Gunners ce matin dans l’Illinois. 252 points en 48 minutes dans un duel entre les deux frères Ball de la NBA, Lonzo à Chicago et LaMelo à Charlotte. Le second a réalisé une performance plus remarquable que le premier avec 18 points, 7 rebonds et 13 passes décisives malgré la défaite. Lonzo, quant à lui, a terminé avec 16 points et 8 passes de panier. Le meilleur du match, cependant, a été Vucevic : 30 points et 14 rebonds. Rozier, 31 pour Charlotte.

Minnesota Timberwolves 100-Indiana Pacers 98

Edwards (21), Towns (32) et Russell (21). Le magnifique trio a accumulé 74 des 100 points pour donner la victoire aux Wolves, qui ont accéléré le rythme : ce sont sept victoires sur les huit derniers matchs. Et ils sont déjà sixièmes de la Conférence Ouest, puisque cela donne un accès direct aux playoffs pour le titre. Rien de mal. Indiana a joué sans Myles Turner, mais avec un colosse Domantas Sabonis a lâché les planches : 25 rebonds. Le centre a ajouté 16 points et 10 passes pour son premier triple-double de la saison.

San Antonio Spurs 116-Washington Wizards 99

San Antonio a réussi pour la première fois cette saison à enchaîner deux victoires consécutives après avoir battu les Wizards. Les Spurs n’ont pas réussi cet « exploit » depuis avril dernier lorsqu’ils ont réussi à accumuler trois victoires. Derrick White a été le meilleur marqueur du match avec 24 points pour les Texans.

Utah Jazz 129-Portland Trail Blazers 107

Portland et Damian Lillard sont toujours dans un trou très profond cette saison. Les Blazers ont perdu dans l’Utah et ont enregistré leur troisième défaite consécutive malgré les 24 points de Nurkic et Simons. Le meneur est resté à quelques 11 points. Donovan Mitchell en avait 30 pour l’équipe de Salt Lake City qui est toujours dans une poursuite presque impossible des Golden State Warriors pour la tête dans l’Ouest.

Miami Heat 111-Nuggets de Denver 120

Oui, il y aura la paix pour Nikola Jokic. Le Serbe, de retour après une blessure, n’a eu aucune altercation lorsqu’il a de nouveau affronté le Heat, qu’il a dominé pour briser une séquence de défaites. Lire la chronique ici.

Houston Rockets 102-Oklahoma City Thunder 89

Deck ne touche toujours pas à un ballon en NBA : 15e match sans minutes. L’attaquant a de nouveau été absent par décision technique lors de la défaite de l’Oklahoma contre Houston, qui compte trois victoires consécutives. Lire la chronique ici.

Dallas Mavericks 96-Cleveland Cavaliers 114

Les Cavs de Ricky roulent sur un Doncic historique. Triple-double du meneur, qui devient le joueur avec le plus de matchs de 5 triples ou plus dans l’histoire de Dallas. Cleveland, +30 avec les Espagnols sur le court. Lire la chronique ici.