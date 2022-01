Faits saillants et résultats de la NBA : les matchs d’aujourd’hui, le 4 janvier

FILETS DE BROOKLYN 104 – GRIZZLIES DE MEMPHIS 118

Troisième défaite d’affilée pour les Nets, qui ne relèvent pas la tête ces jours-ci et les mauvaises ondes passent entre eux. Durant et Harden étaient les meilleurs buteurs de l’équipe mais ont amassé un mauvais 13/38 sur les buts sur le terrain. L’un des tirs du meneur a été bloqué par Santi Aldama de manière surprenante, l’Espagnol ayant 17 minutes à jouer. Morant (36 ans) et Bane (29 ans) formaient un couple imparable.

GOLDEN STATE WARRIORS 115 – MIAMI HEAT 108

Le mauvais match de Curry (3/17) a été rejoint par d’autres points plus positifs et la blessure de l’équipe rivale de Jimmy Butler alors qu’il avait 22 points. Jordan Poole, avec 32 points, a été le meilleur de la rencontre entre ces deux colosses, un dans chaque conférence, ce qui laisse les Warriors en tête de la Ligue un jour de plus.

BLAZERS PORTLAND TRAIL 136 – ATLANTA HAWKS 131

Incroyable duel de points au Moda Center. Anfernee Simons, au lendemain de la perte de son grand-père, a atteint sa meilleure note avec 43 points qu’il a endossé avec les Hawks. De l’autre côté les Hawks, également touchés par des pertes mais pas au niveau de Lillard et McCollum, ont connu un événement historique : Trae Young a récolté 56 points et 14 passes décisives et son équipe n’a pas gagné, jumelé dans l’histoire à Archibald dans cette statistique lamentable. . . .

PÉLICANS DE LA NOUVELLE ORLÉANS 104 – UTAH JAZZ 115

Valanciunas et Ingram sont revenus, mais pas avec la victoire sous les bras. Mitchell, Conley et Bogdanovic étaient trop pour les Pélicans. Le Jazz n’a perdu contre les Warriors qu’au cours des sept derniers matchs.

CHICAGO BULLS 102 – ORLANDO MAGIC 98

DeRozan (29) a été le meilleur des Bulls lors d’une autre victoire, mais était sur le point de le jeter. Il venait de remporter deux matchs avec deux triples et était sur le point d’essayer une autre saveur. Les hôtes sont arrivés à la dernière minute avec une petite avance de cinq points, mais un carrousel de lancers francs dans lequel DeMar a raté deux d’entre eux a ouvert une petite porte.

WASHINGTON WIZARDS 124 – CHARLOTTE HORNETS 121

Kuzma (36 ans) a terminé un grand match contre les Hornets. En réalité, la dernière minute n’a pas été si disputée, mais deux triples de Rozier en dix secondes ont comblé le désavantage de Borrego, qui a ajouté deux défaites consécutives. La défense a été une nouvelle fois un casse-tête pour Charlotte, qui a pris quarante contre au quatrième quart-temps.

PHILADELPHIA SIXERS 133 – FUSÉES HOUSTON 113

Joel Embiid a enregistré un triple-double (31 + 15 + 10) pour mener les 76ers en un seul match contre les Rockets sans tête. Pour Philly, c’est la quatrième d’affilée et avec elle, ils atteignent la vingtaine au niveau mondial.

LOS ANGELES CLIPPERS 104 – MINNESOTA TIMBERWOLVES 122

Edwards (28 ans) a mené les Wolves dans leur assaut contre l’ancien Staples Center. Un mauvais deuxième quart-temps pour les Clippers, qui continuent de souffrir sans Leonard et George, a fait pencher la balance et les visiteurs ont eu plus de facilité pour le reste de la soirée. Les Angelenos n’ont remporté que trois des dix derniers matchs.

MILWAUKEE BUCKS 106 – PISTONS DETROIT 115

Défaite douloureuse pour les Bucks malgré Giannis et Jrue à un niveau élevé. Saddiq Bey poursuit sur sa lancée contre les champions. Lire la chronique.

DALLAS MAVERICKS 103 – DENVER NUGGETS 89

Deuxième rendez-vous d’affilée. Deuxième victoire obtenue. Le retour de Doncic élève les Mavericks et implique des coéquipiers qui ont besoin d’un coup de pouce. Lire la chronique.