Faits saillants et résultats de la NBA : les matchs d’aujourd’hui, le 6 janvier

WASHINGTON WIZARDS 111 – FUSÉES HOUSTON 114

Après avoir purgé son match de pénalité pour avoir tenté d’attaquer l’entraîneur adjoint John Lucas, match pour compenser Kevin Porter. Eh bien, triple, car sa performance n’était pas positive non plus jusqu’à ce qu’il réussisse le coup gagnant. Le gardien a marqué trois de ses neuf points dans la dernière seconde pour donner la victoire aux Rockets, avec une étreinte curieuse de Silas par la suite. Wood et Green ont marqué 22 chacun pour aider à garder l’équipe en vie jusqu’à la fin. Porter a joué seul la dernière possession, en lançant du côté gauche du terrain contre la défense de Raulzinho Neto.

BOSTON CELTICS 97 – EPERONS SAN ANTONIO 99

Une fin retentissante des deux, avec les Spurs donnant le ballon à Brown dans une touche et l’attaquant des Celtics ratant le plateau pour égaliser la contre-attaque, a clôturé une rencontre au cours de laquelle les verts se retrouvent à nouveau avec des problèmes qu’ils ne surmontent pas. Jaylen était le meilleur avec ses 30 points, mais cela ne servait à rien si à la fin il ratait l’impensable. Les Texans ont subi quatre défaites de suite et se relancent au Garden.

MILWAUKEE BUCKS 111 – RAPTORS DE TORONTO 119

Nouveau revers pour les champions, le deuxième d’affilée et après on savait qu’ils ne renouvelleraient pas Cousins. Antetokounmpo n’était pas dans ce match et ça se voit. Du côté de l’équipe canadienne, sur une lancée, VanVleet a donné le relais du leadership à Siakam (33e), le meilleur du match. Middleton (25 ans), insuffisant pour les locaux.

BLAZERS PORTLAND TRAIL 109 – MIAMI HEAT 115

Ils ont volé des coups de poing, un de Nurkic à Herro sur un accroc absurde, et cela s’est un peu estompé, juste assez pour que cela ne vaille pas la peine, l’effet de Simons (28) en l’absence de Lillard et McCollum. Strus (25 ans) continue de surprendre les Heat qui ont remporté la moitié de leurs victoires cette saison sur la route.

CHARLOTTE HORNETS 140 – PISTONS DETROIT 111

Les Pistons sortirent endormis et le camion que conduisaient Rozier, Bridges, Hayward ou, surtout, Oubre, les percuta dans la première salle. Ils n’ont pas récupéré. Les Hornets ont atteint leur record de 3 points dans un match en tirant 24, dont neuf d’Oubre.

ORLANDO MAGIC 106 – SIXERS DE PHILADELPHIE 116

Les Magic étaient au rendez-vous en fin de match après avoir bien résisté aux coups des Sixers, qui continuent de répondre sans Simmons dans la dynamique, une bonne partie de la nuit. Embiid (31 ans) a mené la cinquième victoire consécutive pour l’équipe de Rivers.

DENVER NUGGETS 109 – UTAH JAZZ 115

Le grand match de Bojan Bogdanovic, ajoutant un double-double clé, pour que le Jazz s’empare de la victoire de Denver. Mauvais jeu de Campazzo, bon de Barton et Morris et exceptionnel de Jokic, mais sans prix pour tous. Les Nuggets ont autant de victoires que de défaites. Le Jazz n’a perdu que trois matchs sur la route.

SACRAMENTO ROIS 102 – ATLANTA HAWKS 108

Huerter (25) a été le meilleur dans un match sans Trae Young dans lequel les Hawks ont réussi à battre. La vie à l’envers, mais pas tellement compte tenu de la perte des Kings, qui ont perdu à Los Angeles la nuit précédente et qui l’ont également fait dans celui-ci contre une équipe dans la surface.

MINNESOTA TIMBERWOLVES 98 – OKLAHOMA CITY THUNDER 90

Beverley (20 ans) a été la note positive des Wolves ainsi que les retours, l’un meilleur que l’autre, de Towns et Russell après avoir été sur le protocole du coronavirus. Le Minnesota a pris vingt points à son rival, qui n’en a obtenu que dix, au premier quart et ils ont joué avec lui le reste.

INDIANA PACERS 121 – FILETS DE BROOKLYN 129

Les Nets reviennent grâce à l’apport de leurs trois meilleurs joueurs dans un match qui leur a échappé. Irving revient à un très bon niveau. Lire la chronique.

DALLAS MAVERICKS 99 – GOLDEN STATE WARRIORS 82

Deux blessures ont entaché le spectacle entre Mavericks et Warriors la nuit où le numéro 41 de Nowitzki a été retiré. Lire la chronique.