Faits saillants et résultats de la NBA : les matchs d’aujourd’hui, le 7 novembre

DENVER NUGGETS 95 – HOUSTON FUSEES 94

Nikola Jokic a une fois de plus démontré pourquoi il est le MVP en titre de la NBA. Son bloc contre Jae’Sean Tate a permis aux Nuggets de s’imposer. Serré, mais victoire après tout. Le Serbe est celui qui a tiré l’équipe pour se rapprocher du rival avant la pause et celui qui a terminé la tâche. 28 points et 14 rebonds pour lui. Garuba était, encore une fois, sans jouer. Houston n’a pas gagné à l’extérieur et n’en a ajouté qu’un pour eux lors des huit matchs disputés jusqu’à présent.

MIAMI HEAT 118 – UTAH JAZZ 115

Conley a serré la fin avec 20 secondes à faire. Utah n’a pas fini le travail. Butler a laissé l’équipe à domicile à trois grâce à des lancers francs et Mitchell n’a pas forcé les prolongations avec un triple à égalité. Le meilleur du match a été ce dernier, avec 37 points. Tyler Herro était encore une fois le leader du Heat, cette fois avec 29 points.

CHICAGO BULLS 105 – SIXERS DE PHILADELPHIE 114

Embiid est passé d’un coup de poing par inadvertance à Lonzo Ball à une célébration excessive de son panier condamné au United Center. Le centre camerounais, avec 30+15, a été le clou de la nouvelle victoire des 76ers, la huitième en dix matchs et à domicile l’une des révélations de ce début de saison. Korkmaz, remarquable avec 25 points du banc.

PHOENIX SOLEIL 121 – ATLANTA HAWKS 117

Les Suns se sont ralliés au quatrième quart grâce à la défense et au court-circuit qui sont entrés dans les Hawks, qui ont raté trop de tirs dans les minutes décisives. Devin Booker était, avec 38 points, la star incontestée du match, même si Crowder, Paul et même Kaminsky ont beaucoup contribué à la victoire.

DALLAS MAVERICKS 107 – BOSTON CELTIQUES 104

Un triple inhabituel de Luka Doncic, quelque chose qui est déjà commun chez lui, a donné la victoire aux Mavs sur les Celtics. Encore un triple parfait du Slovène. Lire la chronique.

PORTLAND TRAIL BLAZERS 105 – LOS ANGELES LAKERS 90

Les Angelenos deviennent des nains : LeBron était absent et Davis avait deux problèmes physiques. Mais les autres ne donnent pas le niveau. Une défaite très nette. Lire la chronique.