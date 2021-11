Faits saillants et résultats de la NBA : les matchs d’aujourd’hui, le 8 novembre

Orlando Magic 107-Utah Jazz 100

L’Orlando Magic a créé la surprise à l’aube en battant l’Utah Jazz, arrivé en Floride après cinq victoires consécutives. Cole Anthony a été le héros des locaux : il a marqué 33 points, dont 10 au quatrième quart-temps et 24 en deuxième mi-temps. La recrue, numéro 15 au dernier repêchage, est l’une des plus brillantes du Magic jusqu’à présent cette saison. Donovan Mitchell, avec 21 points, et Rudy Gobert, les mêmes points plus 15 rebonds, ont été les faits saillants de l’Utah.

Washington Wizards 101-Milwaukee Bucks 94

Les Wizards de Washington ont montré leur bon moment cette saison en battant les Milwaukee Bucks, qui continuent avec des pertes aussi importantes que Khris Middleton. L’attaquant a raté son quatrième match suivi de COVID-19 et il n’y a toujours pas de date de retour claire : une fois qu’il aura été testé négatif pour le coronavirus, il devra attendre 10 jours pour revenir à l’action. Les Wizards se sont appuyés sur Bradley Beal (30 points) pour présenter leur meilleur équilibre dans cette section du parcours (7-3) depuis la saison 2014-15. Washington a maintenu les Bucks, menés par Giannis Antetokoumpo (29 points et 18 rebonds), sous les 100 points pour le deuxième match consécutif et pour la troisième fois cette saison.

Sacramento Kings 91-Indiana Pacers 94

Les Indiana Pacers ont stoppé net les Sacramento Kings, qui sont entrés en jeu après deux victoires consécutives. Caris LeVert a été le meilleur buteur des Pacers avec 22 points, tandis que Domantas Sabonis et Myles Turner ont clôturé le match avec des doubles-doubles : 17 + 10 le premier et 12 + 15 le second. Harrison Barnes a été le meilleur en Californie avec 22 points. Marvin Bagley III, numéro deux au repêchage 2018, a de nouveau été mis hors jeu par décision de Luke Walton. C’est la neuvième fois que ce cours se déroule.

Los Angeles Clippers 120-Charlotte Hornets 106

Les Clippers ont fixé le cap cette saison. Après la victoire sur les Chalotte Hornets, les Angelenos comptent quatre victoires consécutives. Paul George a tiré jusqu’à 20 points au retour de Serge Ibaka sur le terrain après plus de cinq mois d’absence en raison d’une blessure au dos. L’international espagnol est sorti du banc : il n’a pas marqué en 8 minutes. « Comme toujours, le premier match après une longue période coûte toujours un peu », a-t-il admis. « J’ai essayé de faire ce que j’ai pu, mais le plus important est que je sois de retour et que nous ayons gagné. » « La vérité, c’est que ce n’était pas facile. J’aime jouer. Mais je n’avais pas d’options (pour jouer) alors je devais continuer à travailler et être patient. Dieu merci, maintenant je suis de retour », a-t-il conclu.

Oklahoma City Thunder 99-San Antonio Spurs 94

Oklahoma City Thunder a remporté son premier match contre une équipe autre que les Lakers de Los Angeles. Ils l’ont fait aux Spurs avec 20 points de Mike Muscala et quatre joueurs en dix buts : Bazley (11), Robinson-Earl (13), Dort (13) et Gilgeous-Alexander (14).

Raptors de Toronto 103-Nets de Brooklyn 116

Brooklyn Nets ajoute et continue : il y a déjà 5 victoires consécutives. La franchise Big Apple bat les Raptors à Toronto avec 31 points de Kevin Durant et 28 de James Harden. Retour de Pascal Siakam. Lire la chronique ici.

New York Knicks 109-Cleveland Cavaliers 126

Ricky Rubio entre dans l’histoire de la Mecque du basket. Le meneur espagnol des Cleveland Cavaliers marque 37 points contre les New York Knicks, c’est le score le plus élevé de sa carrière en NBA. Lire la chronique ici.

Golden State Warriors 120-Houston Rockets 107

Les Warriors sont une fête. Golden State ajoute sa 8e victoire de la saison en 9 matchs. Il est le leader de la NBA. Curry tire jusqu’à 20 points. Grand Draymond vert. Lire la chronique ici.