Faits saillants et résultats de la NBA : les matchs d’aujourd’hui, le 9 décembre

Charlotte Hornets 106-Philadelphie 76ers 110

Les Sixers ont pris la mesure de Charlotte et avec la victoire de ce matin il y a déjà 16 victoires consécutives contre eux. Joel Embiid était l’exécuteur des Hornets avec 32 points, près de la moitié de la ligne des lancers francs. Gordon Hayward est resté l’un des Africains.

Detroit Pistons 116-Washington Wizards 119

Kyle Kuzma a donné la victoire aux Wizards à Detroit avec un triple à 0,6 seconde avant la prolongation. L’attaquant a également terminé avec 26 points, tandis que Bradley Beal en avait 25. Jerami Grant était le meilleur buteur des Pistons avec 28. Cade Cunningham est allé à 21. C’est la dixième défaite consécutive pour Detroit, qui n’a plus gagné depuis novembre dernier. 17 aux Indiana Pacers.

Indiana Pacers 112-New York Knicks 102

Les Pacers ont enregistré leur deuxième victoire consécutive après avoir battu les Knicks pour leur 11e de la saison. Et tout cela au milieu des rumeurs d’une reconstruction totale. Deux noms qui sont sortis au milieu des rumeurs de transfert, Domantas Sabonis et Myles Turners, ont terminé avec 21 et 22 points, respectivement. Pourtant, c’était Chris Duarte le meilleur buteur de l’Indiana avec 23. Les Knicks, là encore, en bilan négatif.

Miami Heat 113-Milwaukee Bucks 104

Miami retrouve le sourire à la maison. Après être tombé à Cleveland par 26 points et à Memphis par 15, le Heat a battu le champion en titre Milwaukee avec 22 3 points, égalant le record de la franchise en un seul match. Et le tout, sans Jimmy Butler et sans Bam Adebayo, qui sera perdu entre quatre et six semaines après avoir subi une opération au pouce droit. Caleb Martin a été le fer de lance de Miami avec 28 points (6/8 sur trois). Antetokounmpo a récolté 15 points, 6 rebonds et 4 passes décisives en 33 minutes.

Raptors de Toronto 109-Tonnerre d’Oklahoma City 110

Le Thunder a ajouté sa deuxième victoire consécutive grâce à un triple de Muscala avec 9 secondes à jouer. Les Raptors, quant à eux, ont accumulé quatre défaites lors des six derniers matchs pour un mauvais bilan de seulement 11 victoires en 25 matchs. Gilgeous-Alexander a récolté 26 points et Dort, 22. À Toronto, Trent et Siakam ont été les meilleurs marqueurs avec 24 et 23 points, respectivement.

Minnesota Timberwolves 104-Utah Jazz 136

Donovan Mitchell a terminé avec 36 points dans la nette victoire d’Utah au Minnesota. C’est le quatrième match d’affilée que le gardien de tir a marqué 30 buts ou plus. Et le Jazz lui en est reconnaissant avec cinq victoires consécutives. De leur côté, les Wolves ont enchaîné leur quatrième défaite d’affilée malgré les 22 points de Karl-Anthony Towns.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans 114-Nuggets de Denver 120

Nikola Jokic a sorti son MVP et a offert la victoire à Denver à la Nouvelle-Orléans avec son quatrième triple-double de la saison. Le centre serbe a terminé avec 39 points, 11 rebonds et 11 passes décisives pour vaincre les Pélicans en prolongation. Valanciunas était le meilleur des locaux avec 27 buts.

Sacramento Kings 142-Orlando Magic 130

Alvin Gentry a quelque peu changé le visage des Sacramento Kings, puisque le changement d’entraîneur a présenté un bilan de 5 victoires et 3 défaites après avoir enchaîné 3 victoires consécutives, la dernière face au Magic d’Orlando avec 33 points de Fox. meilleur buteur en Floride également avec 33.

Los Angeles Clippers 114-Boston Celtics 111

Les Clippers ont battu Boston sans Kawhi Leonard ou Paul George grâce à 27 points (5/8 sur 3 points) de Brandon Boston Jr. Les Celtics terminent leur tournée à Los Angeles avec deux défaites après avoir perdu contre les Lakers.

Cleveland Cavaliers 115-Chicago Bulls 92

Un autre machado plus des Cavaliers de Ricky Rubio. Cleveland bat l’Est au deuxième rang, qui est arrivé en Ohio avec de lourdes pertes. Le meneur touche le double-double avec 11 points et 9 passes décisives. Lire la chronique ici.

Memphis Grizzlies 96-Dallas Mavericks 104

Les Mavericks toujours coiffés sont fiers de Memphis. Victoire de course pour Jason Kidd’s lors de leur visite aux Grizzlies de Memphis. Avec trois coups sûrs et un jour après tout ce qui s’est passé contre les Nets. Lire la chronique ici.

Golden State Warriors 104-Portland Trail Blazers 94

Curry respecte la logique et reste 9 triples derrière Ray Allen. Le meneur de jeu a marqué six points à 3 points lors de la victoire de Golden State sur Portland et en a déjà eu 2 964 dans sa carrière. L’ancien joueur est resté à 2 973. Lire la chronique ici.

Houston Rockets 114-Brooklyn Nets 104

Harden signe un match Harden en embuscade contre son ex. Dans le vrai retour au pavillon où tout était, Harden a signé un match à lui, avec de nombreuses fautes commises et de nombreux tirs risqués, et perdus. Lire la chronique ici.