Faits saillants et résultats de la NBA : matchs d’aujourd’hui, 11 décembre

HOUSTON ROCKETS 114 – MILWAUKEE BUCKS 123

C’était sept matchs sans défaite pour les Rockets et la séquence s’est terminée à la huitième tentative. Et très à la fin. Les Bucks ont dû revenir pour remporter la victoire de Houston. Les champions se sont appuyés sur un Giannis Antetokounmpo en nombres barbares (41 + 17) pour y parvenir. Khris Middleton condamné avec les cinq derniers points pour ses 21 totaux, la même marque que Bobby Portis. A Houston, le gardien Garrison Matthews, aujourd’hui meilleur buteur de l’équipe, continue de surprendre.

CHARLOTTE HORNETS 124 – SACRAMENTO ROIS 123

La faute de Davis sur Martin qui a même été examinée par les arbitres a été le déclencheur de la victoire des Hornets. Cody a frappé le deuxième des lancers francs. Dans l’action suivante, c’est Martin qui a raté De’Aaron Fox, qui a raté les deux lancers à la surprise de tout le monde. Ces 31 meneurs ne valaient rien.

PHOENIX SOLEIL 111 – BOSTON CELTIQUES 90

Le seul flou des Warriors pour les Suns le mois dernier. Ils continuent de gagner. Les Celtics n’avaient pas de réelles options contre l’un des favoris de l’Ouest. Avec les défaites de Booker et Ayton, celui qui a fait le pas dans cette rencontre a été JaVale McGee (21 + 15), le plus décisif bien que du côté opposé Tatum ait eu 24 points d’appui.

ATLANTA HAWKS 105 – BROOKLYN FILETS 113

Les Hawks ont proposé un test très intéressant aux Nets et ces derniers s’en sont sortis avec brio. Durant et Young ont marqué 31 chacun, mais l’équipe visiteuse était plus corail et a atteint les minutes décisives. Atlanta a marqué quatorze points au quatrième quart.

RAPTORS DE TORONTO 90 – KNICKS DE NEW YORK 87

Les Raptors ont dû travailler dur à la fin même s’ils avaient un avantage assuré. Un tir de Rose a donné l’avantage aux Knicks dans les deux dernières minutes et a forcé Trent, d’abord avec un triple puis un autre lancer franc, à remettre l’équipe locale aux commandes et par conséquent à gagner. Ce résultat équilibre les deux équipes au classement.

PÉLICANS DE LA NOUVELLE ORLÉANS 109 – PISTONS DE DETROIT 93

Les Pélicans ont balayé le troisième quart-temps et ont laissé derrière eux le rival, qui n’a pas eu la réponse attendue dès que les problèmes sont arrivés. Ceux de Wille Green ajoutent le huitième avec un Willy Hernangómez qui était une nouvelle fois l’option préférée du banc en termes de pivots.

MINNESOTA TIMBERWOLVES 106 – CAVALIERS DE CLEVELAND 123

Les Cavaliers prennent un autre match. Cette fois, il a joué dans le Minnesota, le terrain qui a accueilli Ricky Rubio et l’a expulsé l’été dernier par transfert. Lire la chronique.

INDIANA PACERS 106 – DALLAS MAVERICKS 93

Les Mavericks se retrouvent au sol chez les Pacers en répétant les erreurs qui les ont également condamnés il y a quelques jours. Porzingis critique avec sagesse. Lire la chronique.

OKLAHOMA CITY THUNDER 95 – LAKERS DE LOS ANGELES 116

Les Lakers ont réussi le deuxième match de leur « dos à dos » grâce à 33 + 5 + 6 de LeBron James. Davis blessé. Oklahoma, spongieux. Lire la chronique.